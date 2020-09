© Copyright : DR

L’Agence de Développement du Digital (ADD) et l’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé (UM6SS) viennent de signer une convention-cadre de partenariat dans le but développer le digital, de promouvoir des services numériques, et de former des jeunes aux métiers liés au monde numérique.

La cérémonie de signature de cette convention s’est déroulée en visioconférence hier, mardi 15 septembre 2020, et vise à mettre en place un cadre de partenariat et de collaboration entre l’ADD et l’UM6SS, dans le domaine du digital et à fixer les modalités de sa mise en œuvre, souligne un communiqué conjoint.

Les deux parties s’engagent à mutualiser leurs efforts et moyens autour de 5 axes de coopération portant sur:



- la mise à la disposition de l’UM6SS des plateformes numériques mutualisées développées par l’ADD, notamment le Bureau d’ordre digital, le Parapheur électronique et l’appui à la digitalisation de sa gestion administrative.

- L’accélération de la transformation digitale de l’écosystème national de l’enseignement.



- Le développement de solutions à valeur ajoutée sur les process et métiers de la santé et de l’enseignement dans l’écosystème de l'UM6SS et hôpitaux affiliés.

- L’encouragement de l’innovation et la promotion d’un écosystème startups spécialisé en HealthTech.



- L’expérimentation et le déploiement conjoints de plateformes et autres outils relatifs à la e-santé et la télémédecine, au sein de l’UM6SS et de ses établissements de santé.



Avec la conclusion de ce partenariat, Sidi Mohammed Drissi Melyani, directeur général de l’ADD et Chakib Nejjari, président de l’UM6SS, confirment leurs volontés respectives de contribuer à la transformation digitale de l’enseignement, la promotion de l’innovation dans le domaine médical et le développement des compétences des Ressources Humaines de ce secteur, indique le communiqué conjoint de l’ADD et de l’UM6SS.