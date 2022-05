© Copyright : DR

Carton plein pour les productions inwi lors du ramadan. Ces productions totalisent plus de 160 millions de vues en télé et sur le digital. Un record inégalé jusqu’à présent qui consacre ces créations originales comme des contenus de marque les plus regardés durant le mois de ramadan au Maroc.

Après Switchers, #Code et Sa3a, Rezo et VIP, inwi a lancé, pendant, ce ramadan une nouvelle série évènement baptisée Lotfi N7ila. Cette comédie sociale, 6e série produite par inwi depuis 2012, a enregistré plus de 70 millions de vues en télé et sur le digital.

Et pour la 3e année, inwi a lancé les capsules Lahdat Dir iddik, dédiées cette année à l’initiative «Classes Connectées». L’objectif étant de suivre de plus près la participation des associations et bénévoles à cette initiative dédiée à l’inclusion numérique des écoles dans le rural. Diffusées tout le long du mois sacré, les capsules Lahdat Dir iddik ont été suivies par plus de 7,5 millions de personnes chaque soir, soit plus de 90 millions de vues au total, en télé et sur le digital.

Cette véritable success story a été entamée en 2012. A l’époque, inwi a été le premier opérateur à produire un contenu audiovisuel exclusivement dédié au digital. Un pari audacieux vite couronné de succès. Ces contenus ont suscité, au fil des années, un réel plébiscite chez les jeunes Marocains et prouvé leur soif de productions audiovisuelles, 100% made in Morocco, modernes, alternatives et de qualité.

Depuis, les productions du ramadan par inwi sont devenues une tradition, un rendez-vous pour des millions d’internautes et de téléspectateurs. Devant cet engouement, ces productions ont été simultanément diffusées sur la chaîne de télévision 2M.

Ces productions originales s’inscrivent dans la vision de l’opérateur digital pour accompagner le développement des créateurs et producteurs marocains pour réaliser des contenus alternatifs modernes et adaptés aux exigences des téléspectateurs.