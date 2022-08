© Copyright : INWI

L'opérateur Inwi propose une nouvelle version de son application «My inwi». L’ensemble de ses abonnés peuvent désormais accéder, en quelques clics seulement, à toute une palette de nouvelles fonctionnalités composant l’univers Inwi.

La nouvelle version de l'application «My inwi» propose des parcours optimisés et plus simples pour l'ensemble des clients de l'opérateur de télécoms. Centrée sur les besoins des clients, cette version améliorée dispose d’un design plus moderne et apporte une expérience utilisateur encore plus transparente, plus intuitive et plus conviviale, indique l’opérateur dans un communiqué.

Les clients Inwi peuvent ainsi accéder depuis chez eux, et en toute sécurité, à de nouveaux services et encore plus de fonctionnalités, 7j/7 et 24H/24 sans aucune connexion nécessaire.

La nouvelle application est accessible selon trois modes d’accès: connexion avec compte, connexion sans compte et mode visiteur.

Elle permet aussi de mettre à la disposition des clients Inwi un panier de recharges/pass diversifié et un panier de factures qui permet au client de payer ses factures et celles de ses proches.

Cette nouvelle version de «My inwi» permet aussi de changer instantanément d’offre et de migrer très facilement du prépayé vers le postpayé. Elle offre cégalement comme possibilité de connecter les utilisateurs au club inwi afin de profiter tous les mercredis de cadeaux encore plus généreux.

Pour accompagner le lancement de la nouvelle application «My inwi» , l'opérateur de télécoms offre à ses utilisateurs plusieurs cadeaux attractifs. Il suffit d’installer l’application ou de la mettre à jour puis de tourner la roue de la fortune qui s’affiche, pour tenter de gagner chaque jour un cadeau exceptionnel, indique l’opérateur dans son communiqué. Les gagnants peuvent ainsi remporter plusieurs lots comme des Pass de recharge, des smartphones, des smart TV ou encore des voyages en Turquie.

Le développement de la nouvelle application «My inwi» est guidé par la promesse de l’opérateur global de rendre l’univers Inwi à portée de main et proposer la meilleure expérience possible en termes de services, de sécurité et de confort.

«My inwi» est la matérialisation de l’effort continu de l’opérateur global Inwi pour améliorer continuellement l’expérience de ses clients. C’est une application évolutive qui continuera à s’enrichir des différents retours de ses clients et utilisateurs afin de leur proposer la meilleure expérience en termes de services et de confort, précise Inwi.