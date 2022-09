© Copyright : DR

Des activités d’apprentissage innovantes, des méthodes d’évaluation atypiques, des offres de formation dédiées au digital… Telles sont les engagement de Maroc Ynov Campus, une école qui promet l'excellence pédagogique. Le point sur le cursus proposé par cet établissement leader en ingénierie informatique avec son directeur général, Amine Zniber.

Maroc Ynov Campus est une école supérieure d’informatique qui fait partie du groupe français Ynov Campus, leader depuis 10 ans dans l’enseignement des filières digitales avec près de 10.000 étudiants. Ce groupe est présent en France à travers dix campus à Aix-en-Provence, Bordeaux, Lyon, Nantes, Paris, Nice, Montpellier, Rennes, Lille et Toulouse. Amine Zniber, directeur général de cet établissement, nous parle davantage de l’offre de formation dont il dispose, de ses innovations pédagogiques, de ses étudiants et du corps enseignant.

Quelles sont les principales nouveautés que vous envisagez d'introduire pour cette rentrée 2022-2023?

Maroc Ynov Campus a profité des nombreuses innovations pédagogiques du groupe YNOV. Ces innovations rentrent dans le cadre de la pédagogie 4.0 initiée depuis la rentrée 2020 par le groupe.

L’une des particularités des formations offertes par l’école, c’est l’alignement entre des objectifs pédagogiques bien pensés, des activités d’apprentissage innovantes et des méthodes d’évaluation atypiques et efficaces.

A titre d’exemple, nous disposons d’une plateforme d’apprentissage propre à l’école qui nous permet d’implémenter le concept du «Peer Learning» pour nos étudiants de première et deuxième année. Cette méthode innovante favorise le travail en équipe et permet de développer l’autonomie, la curiosité et l’intelligence collaborative de nos étudiants. Ces derniers apprennent à leur rythme et sont accompagnés par un coach qui suit leur progression en temps réel.

En parallèle avec cela, ces mêmes étudiants suivent des cours assurés par des professeurs en utilisant différentes méthodes pédagogiques, telles que la méthode active, démonstrative, interrogative et expositive. Pour mettre en pratique les acquis d’apprentissage développés dans ces cours, des projets soigneusement choisis et traitant des problématiques de terrain sont mis à leur disposition.

Certains de ces cours intègrent un contenu fourni par nos partenaires internationaux tels que Amazon Web Services Academy, Microsoft et HackTheBox Academy qui proposent aux étudiants et enseignants des packs de formation de préparation aux certifications reconnues mondialement. S’ajoutant à cela, l’école propose à ses étudiants des plateformes d’apprentissage autonome telles que Linkedin Learning, et d’autres dédiées à l’apprentissage approfondi des langues étrangères comme Global Exam (pour l’Anglais) et Voltaire (pour le Français).

Comment favorisez-vous le développement de l’expérience professionnelle de vos étudiants?

L’un des événements pédagogiques phares de l’école est les YDays. Il s’agit d’un projet innovant en mode «start-up» proposé chaque année où des équipes formées par des étudiants de tous les niveaux de l’école où chacun d’entre eux met ses compétences au service du projet pour développer son expérience professionnelle en toute autonomie.

Un autre moyen d’apprendre en dehors des salles de classe est de sortir en stage d’été à la fin de chaque année scolaire avec la possibilité de faire des stages en alternance à partir de la troisième année.

Pour ce qui est des sujets techniquement avancés, nous invitons régulièrement des experts de différents domaines afin d’intervenir dans des séminaires/webinaires, workshops et Hackathons pour tirer profit de leurs expériences et inspirer nos étudiants.

Quels profils d'étudiants ciblez-vous, pour quels types de formations et, donc, de débouchés?

Nous sommes une école spécialisée dans la formation de jeunes étudiants passionnés par l’informatique. C’est une cible assez spéciale puisqu’on parle aujourd’hui de génération Z qui succède à la génération Y et précède la génération Alpha.

C’est une génération hyper connectée avec de prime abord une étiquette de geek. J’ai dirigé auparavant des écoles de commerce et de management et je peux vous assurer que les profils des étudiants en informatique sont assez atypiques.

En effet les «digital natives» analysent l’information en instantané, et leur socialisation passe par le communautarisme virtuel national et international. Il faut que les entreprises soient conscientes qu’avec l’arrivée de ces jeunes dans le monde de travail, ce dernier va connaître des mutations importantes.

La demande de formation explose dans tous les domaines connexes au digital. Les domaines de l’informatique se sont élargis (Cloud, développement, Data, cybersécurité), la 3D et l’industrie du jeu vidéo explose, l’audiovisuel et la création digitale doivent faire face à une énorme demande. Les entreprises du monde entier recherchent des nouveaux talents et vite!

Parlez-nous de votre offre de formation exclusivement dédiée au digital.

Le secteur Informatique a enregistré une croissance de 147%, en termes d'annonces diffusées, en avril 2022, par rapport à la même période en 2021, c'est ce qui ressort du récent rapport de Rekrute qui analyse les tendances du marché de l'emploi.

Aujourd’hui Maroc Ynov Campus arrive avec une offre de formation exclusivement dédiée au digital et qui répond parfaitement aux attentes du marché du travail. Nous formons des ingénieurs qui sont des «problem solvers» mais avant des «problem finders» ayant un bagage technique très riche et des soft skills importantes et avec un état d'esprit innovant.

Le facteur humain étant essentiel dans toute formation, de quelles ressources humaines disposez-vous s'agissant du corps enseignant et quels sont les pré-requis que vous exigez sur ce registre?

Le choix de nos enseignants se fait d’une manière bien pensée et raisonnée. Notre corps professoral est constitué de jeunes professeurs talentueux et passionnés par leur métier, de professionnels en poste dans les technologies de pointe et de professeurs-chercheurs de l’enseignement supérieur. Cette diversité de profils et d’expériences offre un groupe homogène et complémentaire capable de transmettre correctement leurs expériences professionnelles aux futures générations.

S’ajoutant à cela, un staff administratif disponible est à l’écoute pour aider ces professeurs à réussir leur mission de bien former nos ingénieurs.