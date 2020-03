© Copyright : DR

Cette visite a été organisée en marge de la troisième édition du Forum réunissant le réseau des Femmes Journalistes d'Afrique, organisé par la chaîne télévisée 2M, sous le thème «Urgence Climatique: les médias africains, acteurs du changement».

Une soixantaine de femmes, journalistes membres du réseau Panafricaines ont visité hier, mercredi 4 mars 2020, la Station d'Epuration (StEp) des eaux usées de Médiouna, afin de prendre connaissance des technologies utilisées pour préserver les ressources hydriques de la région de Casablanca-Settat, par la réutilisation des eaux usées, après épuration, pour l’irrigation agricole.

Cette visite s’inscrit dans le cadre du programme de la troisième édition du forum Panafricaines, qui réunit cette année à Casablanca plusieurs dizaines de femmes journalistes, issues de plusieurs pays du continent.

L'un des objectifs de l'organisateur de cet évènement, la chaîne de télévision publique 2M, est de préparer un atelier qui sera ultérieurement organisé, sur le thème des «défis d’une gestion rationnelle des ressources hydriques».

Les femmes journalistes de cette délégation ont été accueillies par des dirigeants de la Fondation Lydec qui leur ont fourni des explications sur le fonctionnement de cette station de traitement des eaux usées, située dans l'une des banlieues de Casablanca, et première du genre au Maroc, et même en Afrique du Nord, à utiliser la technologie de la filtration membranaire.

Au cours de cette visite, ces professionnelles des médias du continent ont pu prendre connaissance des différentes caractéristiques de la StEp de Mediouna, des technologies utilisées, et de ses normes de protection de l'environnement.

La mise en service de cette station de Médiouna entre dans le cadre d'un schéma directeur défini pour la région de Casablanca-Settat pour lutter contre les effets de la pollution.

En contribuant à limiter le déversement d’eaux usées et en préservant les ressources hydriques de la région, l'activité de la StEp de Médiouna contribue aussi à la protection du lac Oued Hassar, situé à près de 90 kilomètres de cette station d'épuration, dans la commune de Sidi Hajjaj,

Inaugurée le 3 avril 2013 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en présence de l’ex-président français François Hollande, et ayant nécessité un investissement de l'ordre de 141 millions de dirhams, la capacité de traitement des eaux usées de la StEp de Médiouna équivaut aujourd'hui à la consommation hydrique de 40.000 habitants de la région. Une extension future de cette station prévoit, à terme, de porter cette capacité à l'équivalent de la consommation de 80.000 habitants.

Cette station traite aujourd'hui, 3.800 mètres cube d'eaux usées chaque jour.

Pour éviter les désagréments de nuisances olfactives pour les riverains de cette station de Mediouna, la Lydec, gestionnaire délégué de cet ouvrage, a instauré un système de désodorisation, les opérations de pré-traitement et de déshydratation des eaux usées sont effectuées dans un bâtiment couvert.

Opérateur structurant, par la nature de ses métiers et par son ancrage territorial, Lydec a inscrit le développement durable au cœur de ses activités. Le délégataire de distribution d'eau et d'électricité de la Ville de Casablanca veille à ce que son activité soit à la fois respectueuse de l’environnement et responsable sur un plan économique et social. La finalité commune des diverses activités des équipes de Lydec est de délivrer des services essentiels à la contribution de l’amélioration du cadre de vie de la région du Grand Casablanca.



Gestion et rationalisation de la ressource en eau



Dans le cadre de son engagement en faveur de la gestion durable des ressources naturelles, Lydec lutte en permanence contre le gaspillage de ses ressources, et veille à sécuriser l'alimentation en eau potable dont elle est en charge de la distribution.

A titre d’exemple, pour la seule année 2019, près de 15.000 fuites sur les branchements et les compteurs de clients de la régie de distribution d'eau, et près de 1.300 fuites sur des canalisations ont été identifiées et réparées.



Grâce à ses technologies innovantes, pour la détection et la réparation des fuites d’eau, Lydec a ainsi pu économiser l’équivalent de 53 millions de mètres cube d’eau potable en 2019, par rapport à l'année 1997, soit le volume annuel d'eau potable nécessaire à plus d’un million d’habitants.



L’Espace Expérimental d’agriculture urbaine



La station d’épuration des eaux usées de Médiouna est pourvue, par ailleurs, d'un espace expérimental, véritable laboratoire à ciel ouvert pour les nouvelles techniques d'agriculture urbaine et biologique.

Sur une superficie de 1.600 mètres carrés, cet espace a pour vocation de démontrer que la réutilisation des eaux épurées à des fins d'irrigation agricoles permettent de préserver la nature et d'économisrer les ressources hydriques.

Cet espace expérimental est aussi un lieu de sensibilisation qui ouvre régulièrement ses portes à différents publics, à l'initiative de Lydec et d'organisation: établissements scolaires, visites d'étudiants, visite d'associations de développement local et d'ONG écologiques, d'agriculteurs, mais aussi d'élus, qui y prennent connaissance des techniques qui peuvent être mises en oeuvre en faveur de la protection de l’environnement.



Réalisé grâce à un partenariat entre la Fondation Lydec et l’Association Recherche-Action pour le Développement Durable, cet espace propose au total sept zones de cultures, dont un jardin potager, une forêt de plantes comestibles, avec des arbres fruitiers, des plantes aromatiques et médicinales, etc., mais aussi une pépinière, une zone où s'épanouissent librement faune et flore dans le respect de la biodiversité de la région, ainsi qu'un espace pour la fabrication de compost.

L'espace expérimental de la station d'épuration des eaux usées de Mediouna s'est vu décerner, en juillet 2018, le prix Hassan II pour l'environnement, décerné à la Lydec et à sa fondation, dans la catégorie «Initiatives des entreprises».