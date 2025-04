L’accélération de l’innovation et de la souveraineté technologique nationale

Une femme se tient en arrière-plan tandis que des lignes de code et des motifs numériques multicolores sont projetés sur son visage, illustrant la fusion entre l’humain et la technologie dans l’ère de la transformation digitale. (Photo d'illustration)

Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l’Assiste, a réaffirmé l’importance de renforcer la souveraineté technologique du Maroc. Face aux défis mondiaux actuels, il est essentiel de positionner le Royaume comme un acteur majeur dans la nouvelle ère industrielle. Le Souverain a mis en avant à maintes reprises l’innovation, le développement des compétences et la réduction des dépendances stratégiques comme clés de voûte pour bâtir une économie résiliente, compétitive et orientée vers l’avenir.

Dans cette dynamique, le Maroc s’engage fermement sur la voie de la souveraineté technologique, accélérant ainsi le déploiement de sa stratégie digitale 2030. Le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration a ainsi conclu un partenariat stratégique avec le groupe ABA Technology. Cet engagement mutuel, matérialisé par la signature d’une convention-cadre, repose sur une vision commune: faire du Maroc un leader technologique régional et international porté par et pour la souveraineté.

L’objectif est de renforcer la compétitivité du pays, de favoriser la création d’emplois à haute valeur ajoutée et de développer un écosystème d’innovation robuste, capable de soutenir la transition numérique et d’assurer la souveraineté technologique du Royaume.

Un programme national autour de 7 piliers structurants

Cette convention s’articule autour de sept axes majeurs, constituant les fondations du programme national «Innovation & souveraineté technologique», conçu pour transformer en profondeur l’écosystème technologique du Royaume à l’horizon de 2030.

1. ABA Ventures – Le Pacte national startups

Un programme ambitieux dédié à l’incubation et l’accélération de startups marocaines. Objectif: faire émerger 50 startups innovantes, soutenir 35 entrepreneurs et investisseurs, et donner naissance à une licorne technologique et deux entreprises «gazelles». Un levier stratégique pour renforcer l’attractivité et le rayonnement économique du Maroc.

2. ABA Institute of technology – Une capacitation technologique à grande échelle

Délivrer 20.000 certificats chaque année dans des domaines technologiques clés: Intelligence artificielle, cybersécurité industrielle, cloud hybride, Internet des objets... un plan massif de montée en compétences pour construire un vivier national de talents à haute valeur technologique.

Un accompagnement sur mesure pour 100 doctorants chercheurs marocains, à raison de 20 nouveaux inscrits chaque année. Un pont entre la recherche scientifique de pointe et les besoins concrets du tissu économique et industriel national.

3. Mobilisation stratégique de la diaspora

Des initiatives ciblées pour attirer les compétences marocaines de haut niveau établies à l’étranger: événements, incitations, passerelles industrielles et académiques. L’objectif? Faire de la diaspora un acteur clé de la transformation numérique du pays.

4. NexTronic FabLabs – Un réseau national d’innovation ouverte

Déploiement d’un réseau de FabLabs accessible sur tout le territoire, pour démocratiser l’innovation technologique et renforcer l’entrepreneuriat local. Un levier de proximité pour stimuler la créativité et l’inclusion numérique.

5. ABA Galaxys – Une zone d’accélération technologique intégrée

Création d’une zone stratégique dotée d’infrastructures physiques et numériques de pointe, destinée à accueillir et propulser les projets technologiques à fort potentiel. Un catalyseur d’attractivité pour les investisseurs, chercheurs et acteurs internationaux.

6. Instituts régionaux Al-Jazari – Des pôles d’excellence en technologies avancées

Lancement d’instituts régionaux spécialisés dans les technologies de demain: santé digitale, AIoT, cybersécurité industrielle. Objectif: développer des solutions concrètes, renforcer la recherche appliquée et diffuser les bonnes pratiques à travers les régions du Royaume.

7. Fusion Factory AI – First one AI platform for community

Une infrastructure technologique unique au service de l’Intelligence artificielle ouverte à la communauté des startups, PME TECH, universités, développeurs… dédiée à la conception et au développement d’agents intelligents. Une pierre angulaire de la souveraineté numérique du Royaume et de son positionnement en tant que leader régional dans ce domaine stratégique.

Une vision ambitieuse portée par l’innovation et les talents marocains

À travers cette initiative d’envergure, le Maroc confirme son ambition: devenir une plateforme technologique compétitive, résiliente et souveraine, ancrée dans l’innovation, la recherche et le développement des compétences. Un modèle de transformation numérique porté par des valeurs de collaboration, d’excellence et d’ouverture sur le monde.