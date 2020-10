«inwi Gaming Fest»: une troisième édition 100% digitale

«Inwi Gaming Fest», le plus grand rendez-vous gaming au Maroc, revient les 24 et 25 octobre pour une troisième édition 100% digitale. En 2019, cet événement a connu une présence record avec plus de 11.000 visiteurs et plus de 60 millions de personnes touchées.

L’inwi Gaming Fest est un événement d’envergure qui matérialise l’engagement de inwi pour le développement du gaming, aussi bien au Maroc qu’en Afrique. Objectif: l’émergence d’un écosystème innovant pour mieux positionner le Maroc au sein d’une industrie dont l’essor mondial est considérable. Les compétitions de l’inwi Gaming Fest seront commentées, cette année, par de célèbres gamers et en présence de plusieurs guests stars, souligne l'opérateur télécoms dans un communiqué. Un show game sera organisé avec deux grandes célébrités du gaming: «INOX & LEBOUSEUH». Ces deux gamers stars affronteront les meilleurs joueurs marocains sur Fortnite sur les maps des villes de Casablanca et Marrakech, développées exclusivement pour cette édition digitale de l’inwi Gaming Fest. Paiement mobile: inwi money lance la réception du transfert international Un deuxième match-show est prévu entre le tenant du titre de la inwi e-league et l’équipe professionnelle française «Gameward» sur le jeu «League Of Legends». Aussi, tout au long de l’inwi Gaming Fest, les meilleurs gamers représentant le Maroc, le Kenya, le Cameroun, le Sénégal, le Nigeria, la Mauritanie, la Tunisie, l’Algérie, la Libye, l’Egypte et l’Afrique du Sud entreront en lice afin de mesurer leur adresse et leurs aptitudes en prenant part aux trois jeux de la compétition: League Of Legends, Fortnite et PUBG, ajoute la même source. Enfin, en marge de l’événement inwi Gaming Fest, se déroulera la grande finale de l’ESWC Africa by inwi. Ce tournoi, qui a mis en compétition, pendant des mois entiers, des gamers de tout le continent, se clôturera en apothéose. La finale de cette année verra la participation de deux équipes marocaines: «Fox Gaming» et «Black Lotus» qui se sont qualifiés au terme des mois de compétitions lors de la inwi e-league. Adaptées au contexte particulier lié au Covid-19, les phases qualificatives de cette édition se sont déroulées 100% online. Pour cela, des installations réseau de pointe ont été mises en place par l’opérateur pour garantir le bon déroulement des phases finales. L’événement sera ainsi diffusé sur la plateforme gaming.inwi.ma depuis un studio reliant les joueurs de plusieurs pays africains par la technologie du Cloud.

Par Ayoub Khattabi