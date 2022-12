© Copyright : DR

La ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, a présidé la cérémonie d’inauguration officielle du Fairmont La Marina Rabat-Salé, ouvert au public depuis le 28 novembre 2022.

La ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, a présidé la cérémonie officielle d’inauguration du Fairmont La Marina Rabat-Salé en compagnie de l’ambassadeur des Emirats arabes unis, de Hamid Bentahar, président directeur général de Accor Gestion Maroc et président de la Confédération nationale du tourisme, de Mohamed Yacoubi, directeur général de Eagle Hills Maroc, société propriétaire de l’hôtel, de Jérôme Lobier, directeur général de l’hôtel et de plusieurs autres personnalités, apprend-on d’un communiqué de Fairmont La Marina Rabat-Salé.

Cette inauguration intervient quelques jours après l’ouverture au public qui a eu lieu le 28 novembre, et ce, dans un contexte favorable, marqué par la forte reprise du secteur et le renforcement du positionnement de Rabat en tant que destination touristique phare.

«La ville de Rabat est une destination touristique majeure, qui recèle de potentialités pouvant drainer des arrivées importantes notamment parmi les touristes assoiffés d’évasion, de culture et de découverte. L’ouverture du Fairmont La Marina Rabat-Salé permettra d’enrichir l’offre hôtelière de Rabat et créer des expériences mémorables pour ses visiteurs en capitalisant sur toutes les potentialités de la Région. Il est par ailleurs important de souligner que l’établissement permettra de créer 500 nouveaux emplois directs, ce qui est en phase avec notre objectif stratégique de relancer l’employabilité du secteur après la période de pandémie», a souligné Fatim-Zahra Ammor.

De son côté, Mohamed Yacoubi, directeur général de Eagle Hills Maroc, revient sur le choix de l’enseigne Fairmont: «Pour comprendre, sublimer et valoriser notre établissement, notre région et notre pays, il fallait un gestionnaire, certes spécialisé dans le luxe, mais surtout proche de nos valeurs, connaisseur du Maroc et respectueux de notre héritage régional et de notre culture. C’est pourquoi nous avons choisi la prestigieuse enseigne Fairmont pour gérer notre magnifique établissement hôtelier de Rabat-Salé. Le mariage est parfaitement heureux. Fairmont La Marina Rabat-Salé est ainsi une fusion du Maroc d’aujourd’hui, fort de ses traditions et de l’héritage des villes jumelles, additionnés à l’élégance légendaire de Fairmont afin d’offrir aux visiteurs du monde entier une émotion unique».

Le président directeur général de Accor Gestion Maroc, Hamid Bentahar, intervenant à cette occasion, n’a pas manqué de dévoiler sa fierté: «Nous sommes fiers et heureux de nous associer à Eagle Hills pour ce fantastique projet qui contribuera au rayonnement international de la destination. Accor accroît ainsi son implantation au Maroc avec ce 4e établissement de la marque Fairmont qui vient s’ajouter à notre collection d’établissements de luxe dans le Royaume».



En effet, depuis 1907, Fairmont crée de somptueuses adresses, porteuses d’émotions, riches en caractère et profondément liées à l’histoire et à la culture des destinations qui les accueillent.



«Chaque adresse Fairmont au monde est un flagship qui reflète l'essence de la destination. Notre volonté aujourd'hui n'est pas uniquement de nous positionner comme l'urban resort de luxe de référence sur la région, mais surtout de faire découvrir cette destination selon notre propre perspective. La région Rabat-Salé-Kénitra jouit d'une bonne dynamique. Nous souhaitons aujourd'hui la présenter sous un nouveau jour, en révélant ses atouts à travers la collaboration avec des partenaires locaux», a déclaré Jérôme Lobier, directeur général de l’hôtel.

Incarnant le service attentionné distinctif de la marque Fairmont et le meilleur de l’hospitalité marocaine, le Fairmont La Marina Rabat-Salé est situé à proximité de l’aéroport international de Rabat-Salé et à 10 minutes en voiture du centre-ville de la capitale.

Il abrite un hôtel qui compte 186 chambres, dont 27 suites somptueuses, une résidence comprenant 88 appartements d’une élégance intemporelle, 3 restaurants et bar, un fitness center, une piscine chauffée tout au long de l’année sur son rooftop, un centre de conférence offrant 9 salles de réunions, dont un VIP Majliss, une majestueuse Ballroom ainsi que 7 salles de sous commissions.