Lydec maintient son niveau d’excellence et réussit avec succès l’audit de suivi de l’ensemble de ses certifications, notamment celle du Système de Management Intégré (SMI) - «Qualité, Sécurité et Environnement», selon les référentiels ISO 9001 (V 2015), ISO 45001 (V 2018) et ISO 14001 (V 2015).

Ceci démontre la performance et la qualité des processus de l’entreprise, son orientation client, son excellence opérationnelle dans l’exercice de ses 4 métiers (distribution de l’eau et de l’électricité et gestion de l’assainissement et l’éclairage public) et sa dynamique d’amélioration continue au bénéfice de toutes ses parties prenantes.

Grâce au déploiement des multiples composantes des démarches par les différentes équipes et leur forte implication, Lydec a également réussi le maintien de cinq autres certifications.

• La certification de son Système de Management de l’Energie (SME) de l’activité de l’éclairage public selon le référentiel ISO 50001 (V 2018)

• La certification de son Système de Management de la Sécurité et de l’Information (SMSI) selon le référentiel ISO 27001 (V 2013)

• La certification de son Système de Management Anti-Corruption (SMAC) selon le référentiel ISO 37001 (V 2016)

• La certification de son Système de Management de la Formation selon le référentiel ISO 29993 (V 2018)

• L’accréditation du Centre Technique de Métrologie pour l’étalonnage des compteurs et du Laboratoire d’analyse des eaux, Labelma, selon le référentiel ISO/CEI 17025 (V 2018).

A cette occasion, Jean-Pascal Darriet, directeur général de Lydec n’a pas hésité à souligner que «les résultats sont excellents compte-tenu du contexte dans lequel ils s’inscrivent et compte-tenu du nombre de référentiels audités simultanément».

«Je retiens de cet exercice les conclusions positives sur la robustesse de notre organisation, la maturité jugée innovante de nos démarches et la compétence et l’engagement de nos équipes», a-t-il poursuivi.

Cette année, l’audit a révélé plusieurs points forts et quelques axes d’amélioration. Aucun écart n’a été, toutefois, décelé par les organismes auditeurs (IMANOR, Bureau Veritas, SEMAC).

La réussite du maintien de toutes ces certifications confirme à Lydec l’atteinte d’un niveau de maturité avancé quant à son système de management. Ce qui conforte son ambition d’être la référence des entreprises de services publics, conformément aux orientations stratégiques de son projet d’entreprise «Synergies 2025» et renforce alors sa raison d’être qui est «d’apporter au quotidien des services essentiels de qualité aux citoyens et aux acteurs économiques dans un esprit d'efficience, d'innovation et de partenariat pour contribuer au développement durable».