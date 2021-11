© Copyright : DR

Grâce à «e-tijar», les professionnels du e-commerce bénéficient de la possibilité de livrer leurs clients rapidement à domicile et partout au Maroc, du lundi au samedi, de 8h à 20h, tout en leur offrant la possibilité de choisir leurs créneaux horaires de livraison.

Le commerce en ligne s’est largement développé au Maroc ces dernières années et a connu une nette accélération depuis le déclenchement de la crise pandémique en mars 2020, qui a considérablement modifié le comportement des consommateurs. Ces derniers sont désormais de plus en plus enclins à faire leurs achats sur le web et à recourir à la livraison à domicile.

Pour accompagner cette tendance de fond, CTM Messagerie, acteur de référence du transport de marchandises au Maroc depuis plus d’un siècle, lance «e-tijar», un nouveau service de livraison à destination des e-commerçants et des professionnels.

Le «e-tijar» se présente comme une solution de livraison à domicile de colis tout format, qui permet aux professionnels de livrer leurs clients à domicile, partout au Maroc et dans les meilleurs délais, en plus de leur offrir un accompagnement durant toutes les étapes du processus.

Dans la continuité de sa politique d'innovation, CTM Messagerie a conçu ce nouveau service afin de répondre pleinement aux besoins et attentes des professionnels du e-commerce. Avec «e-tijar», ces professionnels bénéficient en effet de la possibilité de livrer leurs clients rapidement à domicile et partout au Maroc, du lundi au samedi, de 8h à 20h, tout en leur offrant la possibilité de choisir leurs créneaux horaires de livraison.

Les e-commerçants ont également la possibilité de suivre, en temps réel, les différentes étapes de l’acheminement du colis jusqu’à la livraison à domicile, grâce à un système de tracking.

Ils bénéficient aussi d’un service clientèle dédié, joignable sur un numéro direct, opérationnel 6j/7 de 8h à 20h offrant ainsi une assistance complète, notamment pour la gestion des comptes et le suivi des expéditions.

Autre avantage: «e-tijar» garantit un retour de fonds rapide et sécurisé via le mode de remboursement souhaité par le partenaire: chèque, virement ou mise à disposition. Les remboursements via carte bancaire et wallet seront, quant à eux, prochainement disponibles.

A l’heure où l’évolution des modes de vie et des solutions technologiques font que les consommateurs ont de plus en plus recours à la livraison à domicile, «e-tijar» vient ainsi répondre à un besoin de ponctualité et de fiabilité, en s’appuyant sur la longue expérience et les dispositifs éprouvés de contrôle qualité, d’excellence opérationnelle et de satisfaction client de la marque CTM Messagerie.