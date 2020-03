© Copyright : DR

La gamme de milkshakes Danone YoPro associe son image de marque à l’ONG Tibu Maroc, pour contribuer à former chaque année 60 jeunes du Maroc à la pratique professionnel d’un sport. Encadrés et formés, 100% de ces jeunes pourront par la suite trouver un emploi qui correspond à leurs aspirations.

Depuis son lancement sur le marché marocain, en novembre 2019, la gamme Danone YoPro, milkshakes protéinés, a eu un franc succès auprès des jeunes du Maroc férus de sport. Aujourd’hui, la gamme Danone YoPro a décidé d’associer son image à l’ONG Tibu Maroc qui réinsère des jeunes par la pratique d’un sport à un niveau professionnel, a ainsi décidé de contribuer à l’insertion de jeunes du Maroc.

Le groupe Centrale Danone vient en effet de signer une convention de partenariat, dans le cadre d’un projet plus vaste, Intilaqa, premier programme d’employabilité des jeunes en situation dite «NEET» (Neither in Education, Employment nor Training), dont le sport peut être un moyen de réinsertion dans la société et le marché de l’emploi.

Les objectifs de cette initiative sont multiples: redonner confiance à ces jeunes dans leur avenir professionnel, les aider à prendre leur envol, et leur permettre l’ensemble des chances de réussite dans leur projet de vie. Autre objectif recherché par cette initiative: soutenir ces jeunes, pour qu’ils deviennent, une fois leur projet concrétisé, des modèles pour leur communauté.

Cette convention de partenariat, signée entre le groupe Centrale Danone et l’ONG Tibu Maroc, entre dans le cadre d'un plus vaste programme initié par l'Etat, Intilaqa, et englobe plusieurs volets:

- la co-organisation avec Tibu Maroc d’une première course solidaire, «Courir pour l’emploi des NEET», en soutien à l’initiative Intilaqa, dont l’objectif est de sensibiliser le plus grand nombre sur la nécessité de l’employabilité des jeunes en situation de NEET.

- La participation de la gamme Danone YoPro au premier Salon de l’emploi par le sport, les 6 et 7 juin 2020 à Casablanca. Les collaborateurs du groupe Centrale Danone y seront présents pour soutenir les jeunes de ce projet Intilaqa, les parrainer dans leur recherche d’un emploi mais aussi les aider à perfectionner leur curriculum vitae et/ou leur projet professionnel.

- La gamme Danone Yopro sera partenaire par des sponsorings, en 2020, de plus d’une trentaine d’évènements sportifs, dont les plus importants organisés au Maroc, auxquels le groupe centrale Danone a choisi d’associer les jeunes sélectionnés de la première promotion de ce programme spécifique Intilaqa.

Au cours de ces évènements, ces soixante jeunes seront ainsi mis en contact avec des experts sportifs. Le groupe Centrale Danone leur permettra, avec leur participation à ces évènements sportifs, de faire de ces rencontres avec de potentiels employeurs ou des porteurs de capitaux, des possibilités d’opportunités d’emplois durables au terme de leur formation, afin de leur donner les meilleures chances d’insertion professionnelle, à la fin de leur cursus.

A l’issue de la formation avec les encadrants sportifs de l'ONG Tibu Maroc, 100% des élèves de ce programme spécifique au sport, dans le cadre d'Intilaqa, seront ainsi détenteurs d’un emploi et/ou d’un projet professionnel solide.

«Nous souhaitons contribuer à impacter de manière positive le futur des jeunes Marocains, en agissant sur l’employabilité des plus fragiles d’entre eux.Nous pensons que le sport est une magnifique opportunité pour insérer les jeunes exclus de l’école et du marché de travail. Le sport est souvent une passion pour eux, aidons-les à faire de leur passion leur métier! C’est tout le sens du partenariat que nous sommes très heureux d’annoncer aujourd’hui. C’est une première étape dans l’engagement social de Danone YoPro, et nous n’en resterons pas là!», indique Oliver Mary, vice-président en charge du marketing chez Centrale Danone.

«Nous sommes fiers de compter Danone YoPro comme l’un des partenaires stratégiques du programme Intilaqa, premier projet d’insertion professionnelle des jeunes en situation de NEET par le sport en Afrique. L’expertise RSE des équipes de Danone YoPro va permettre de garantir une transformation durable auprès de nos bénéficiaires», explique, de son côté, Mohamed Amine Zariat, président-fondateur de Tibu Maroc et membre du réseau Ashoka Fellow.