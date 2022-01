© Copyright : khalil Essalak / Le360

Dans le cadre du projet d'aménagement du boulevard 9 avril, à Casablanca, piloté par l’arrondissement de Maârif, Lydec a réalisé les études nécessaires au renforcement et au renouvellement des réseaux d’eau potable, d’assainissement liquide, d’électricité et d’éclairage public de cette zone.

Dans un communiqué diffusé ce lundi 24 janvier 2022, Lydec annonce avoir entamé les travaux de renforcement et de renouvellement des réseaux d’eau potable, d’assainissement liquide, d’électricité et d’éclairage public du boulevard 9 avril, anticipant alors les projets d'infrastructures prévus dans son programme d'investissement.

Le réseau d’éclairage public, le long du boulevard 9 avril, sera rénové selon les recommandations du Schéma directeur d’aménagement lumière (SDAL). Le coût des interventions menées par Lydec s’élève à 5,7 millions de dirhams, explique Lydec.

En coordination avec la commune urbaine de Casablanca et l'arrondissement de Maârif, Lydec souligne avoir mobilisé ses équipes et entamé les travaux de renforcement et de renouvellement des réseaux, le 5 janvier dernier, et ce, simultanément sur tous les réseaux.

L’objectif est, selon Lydec, de minimiser la durée des interventions, qui ne devrait pas dépasser 3 mois et demi, et également de limiter les perturbations liées au trafic.

Dans le détail, ces travaux consistent en l'extension du réseau d'eau potable de 500 mètres linéaires, l'extension du réseau d'assainissement liquide de 250 mètres linéaires, la réalisation de 400 mètres linéaires de fourreaux dédiés à l'électricité haute tension (HTA) ainsi que le renouvellement du réseau d'éclairage public conformément aux orientations du SDAL.