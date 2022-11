© Copyright : DR

Fort du succès des premières tranches de Zenith-Hills, son projet résidentiel de haut standing à Victoria Bouskoura, le groupe A. Lazrak commercialise la cinquième tranche de ce programme, une résidence fermée et sécurisée proposant des appartements de haut standing, allant de 48 à 150 m² à un prix inédit pour la qualité proposée.

Depuis 2014, le programme résidentiel de haut standing «Zenith Hills» du groupe A. Lazrak, pionnier du développement du quartier Victoria, connaît un franc succès.

Après avoir livré les quatre premières tranches dans les délais, le groupe immobilier annonce que la cinquième tranche, dont la commercialisation a débuté, sera la dernière de Zenith Hills, une résidence fermée et sécurisée comprenant des appartements de haut standing avec de belles finitions ainsi qu’une place de parking au sous-sol.

Aux portes de Casablanca et à 5 mn du nouveau centre commercial Les Myriades, ce programme bénéficie d’un emplacement exclusif et stratégique. A dix minutes seulement de Sidi Maârouf, Zenith Hills a déjà séduit plus de 450 familles, aussi bien de jeunes couples, avec ou sans enfants, que des retraités désireux d'acquérir un bien connecté à la ville, tout en offrant un cadre de vie calme et sain, loin des nuisances sonores et des embouteillages de Casablanca.

Ce projet d’exception comprend des appartements allant de 48 à 150 m² à des prix très attractifs. A titre d'exemple, un appartement de haut standing de deux chambres et d'un salon sur une superficie de 68 m² se vend à seulement 716.000 dirhams, et un duplex de 136 m², de 3 chambres et d'un salon est à seulement 1.380.000 dirhams, avec une place de parking au sous-sol, comprise.

Pour le quotidien de ses habitants, Zenith Hills dispose de nombreuses commodités à proximité: une supérette, un café, une pharmacie, une mosquée, etc.

Au prix de 9.800 dirhams/m², avec une livraison prévue en mars 2023, le programme offre l'un des meilleurs rapports qualité/prix de Casablanca. Pour plus d’informations concernant ce projet, rendez-vous sur www.zenith-hills.ma.