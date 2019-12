© Copyright : DR

Kiosque360. La hausse des taux d’intérêt pousse les entreprises marocaines à substituer le crédit bancaire aux crédits inter-entreprises. Les PME et les TPE sont les plus touchées.

Dans sa publication en kiosque ce vendredi, La Vie Eco revient sur les diverses difficultés des entreprises, notamment l’endettement des TPME. Le journal souligne que l’endettement des entreprises marocaines est très sensible aux taux d’intérêt de la banque centrale et qu’une récente étude de Bank Al-Maghrib a mis en lumière comment les décisions de la banque centrale influencent beaucoup l’endettement des entreprises non financières selon leurs caractéristiques individuelles à savoir l’âge, la taille, le profit et le collatéral.

On apprend que l’impact des décisions de BAM concerne surtout les TPME. L’hebdomadaire précise que l’étude est basée sur une modélisation en données de panel des bilans de quelque 220.000 entreprises non financières marocaines sur la période allant de 2010 à 2016 (des données de l’OMPIC).

De même, les auteurs de l’étude ont fait leur analyse d’une part sur l’ensemble des entreprises et d’autre part, par catégorie d’entreprises, soit les grandes entreprises, les PME, et les TPE. On constate ainsi que l’endettement par taille est relativement hétérogène puisque les grandes entreprises et les PME ont plus recours à l’emprunt financier que les TPE qui font plutôt appel, plus souvent, à la dette auprès des associés.

Toutefois, les crédits commerciaux (inter-entreprises) prennent une place importante au sein de toutes les catégories d’entreprises. La Vie Eco indique qu’une baisse de 100 points de base du taux interbancaire engendrerait une hausse du ratio de la dette financière de l’ordre de 0,04 point de pourcentage, et que par taille, l’impact de cette baisse est relativement plus important pour les PME et TPE que pour les grandes entreprises.

On apprend également que la réaction des entreprises aux décisions de politique monétaire est hétérogène en fonction du collatéral, du profit et de la taille. Selon le journal, les PME et les TPE tendent à substituer l’endettement bancaire au crédit commercial et à la dette auprès des associés, suite à une hausse du taux d’intérêt. Toutefois, l’étude montre qu’en dépit de l’atonie des crédits bancaires liée à la morosité de la conjoncture économique, le taux d’endettement des PME est resté plus ou moins stable en raison notamment de la politique monétaire accommodante de BAM durant la période étudiée.