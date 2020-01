© Copyright : DR

C’est lors d’une conférence de presse, tenue hier, jeudi 30 janvier à Casablanca, que l’Association des femmes chefs d’entreprises du Maroc (AFEM) a présenté les membres de son nouveau bureau et leur programme, qui permettra de “raviver la flamme”.

Une approche dynamique est lancée depuis l’élection, le jeudi 12 décembre 2019, de Leïla Doukali, en tant que Présidente nationale de l’AFEM, lors de l’assemblée générale ordinaire élective de l'association, qui s'était tenue au siège de la CGEM.

Le programme de Leïla Doukali s’inscrit dans la lignée du développement de l’entrepreneuriat féminin.

«Notre ambition, une AFEM forte, qui compte sur l’échiquier économique, une AFEM innovante et engagée pour la parité», a déclaré la nouvelle présidente, dont voici les membres du bureau:

Souad Maadir Tarmidi : Première Vice-présidente, en charge de la transformation digitale,

Amal Alami : Secrétaire Générale,

Badia Bitar : Vice-présidente en charge du développement régional,

Assia El Asri : Vice-présidente en charge de la communication et des partenariats,

Meriem Bekkali : Trésorière générale.

Ces six femmes, volontaires et engagées, portent chacune des ambitions prometteuses pour leur mandat qui court sur trois ans, et entendent répondre à l'appel lancé par le roi Mohammed VI, en faveur de l'entrepreneuriat.





Il s'agit, pour elle, d'un "jihad économique", c’est en ces termes que ces cheffes d’entreprises marocaines entendent conjuguer leurs efforts, pour mettre en place un programme qu'elles ont décliné en quatre axes stratégiques:

- Mettre les membres de l'AFEM au cœur de l’action, avec le développement de services dédiés et l'apport d'un soutien efficace pour la création et le développement entrepreneurial.





- Devenir un acteur incontournable au niveau national et international, pour la promulgation de lois favorables à l’entrepreneuriat féminin.





- Mettre en place une stratégie digitale, en interne comme en externe.

- Mettre en place un processus dédié au chantier de la régionalisation avancée, en accompagnant le développement de nouvelles délégations régionales.

Pour le coup d’envoi de ce nouveau mandat, l’AFEM prévoit, le 4 février prochain, un afterwork inédit d'une durée de deux heures, organisé autour du networking et du learning inspirant.

Ce premier rendez-vous, qui se tiendra au siège d'Attijariwafa Bank, à Casablanca, permettra de rassembler l'ensemble des membres de l’association.