© Copyright : Karim Achalhi

Avec un score de 51,2 points, Casablanca se classe au 114e rang du classement annuel de The Economist des villes les plus agréables au monde. Sur les 16 villes de la région Mena qui figurent dans ce classement, la métropole marocaine se classe 10e.

Publié chaque année par l’hebdomadaire britannique The Economist, «The Global Liveability Index» examine 140 villes dans le monde pour évaluer leur qualité de vie. Dans son édition 2021, une seule ville marocaine figure au palmarès, et il s’agit de Casablanca. La capitale économique du Royaume occupe la 114e position de ce classement au niveau mondial, avec un score relativement bas de 51,2. Selon la nomenclature mise en place par The Economist, ce score correspond à la catégorie des villes où «la qualité de vie est inconfortable».

Ce score est obtenu en prenant en compte près de 30 critères, répartis en cinq grandes catégories: stabilité (sécurité, menace terroriste, conflits, etc.), soins de santé, culture et environnement (climat, liberté religieuse, équipements culturels et sportifs, etc.), éducation, et infrastructures (qualité des routes, transport public, télécommunications, etc.). Les scores pour chaque catégorie sont ensuite compilés et pondérés pour fournir un score sur une échelle de 1 à 100.

Casablanca obtient ses meilleurs scores dans la catégorie «stabilité» et «infrastructure», avec des notes respectives de 65 et 60,7 points. En revanche, son score dans la catégorie «soins de santé» est particulièrement faible avec une note de 25 points. Dans l’éducation, Casablanca obtient une note de 50 points, et 51 points dans la catégorie «culture et environnement».

Au niveau de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (Mena), Casablanca se classe 10e sur un total de 16 villes. Avec un score de 73,5 points et le 63e rang mondial, Abu Dhabi est considérée comme où il fait le plus bon vivre dans la région. Elle est suivie par Dubaï (70 points, 74e), Manama (64,4 points, 87e), Doha et Koweït (64,3 points, 88e), Mascate (60 points, 94e), Amman (57,7 points, 103e), Riyadh (53,3 points, 108e), Tunis (53 points, 110e).

A la dixième position, avec le même score que Casablanca, on retrouve Djeddah. Khobar en Arabie Saoudite est juste derrière (48,7 points, 120e), suivie du Caire (44 points, 128e), de Tripoli (34,2 points, 135e), d’Alger (34,1 points, 136e) et de Damas (26,5 points, 140e).

De manière globale, le rapport de The Economist souligne les scores des villes du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord n'ont cessé de baisser depuis la dernière édition de ce classement, à cause de la pandémie. De 59,9 points en 2019, la moyenne de la région est tombée à 53,4 cette année. La catégorie qui a fait baisser la moyenne est celle relative aux «soins de santé», dont le score est passée de 57,4 en 2020 à 45,8 points en 2021.