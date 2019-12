© Copyright : DR

Interrogé par Le360 lors de son dernier point de presse trimestriel, le wali de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri, recommande vivement au gouvernement de revenir, le plus rapidement possible, sur le marché de la dette souveraine.

Le wali de Bank Al-Maghrib s’est dit satisfait des résultats de la récente sortie du Trésor sur le marché international. «Les conditions obtenues par le Maroc sont très favorables. Preuve en est que le Mexique, qui bénéficie d’une meilleure notation, est sorti juste après nous et a eu exactement les mêmes conditions que celles associées à l’emprunt du Maroc», a expliqué le wali de Bank Al-Maghrib.

Le 21 novembre dernier, le gouvernement a réussi à lever 1 milliard d’euros sur le marché de la dette souveraine, d’une maturité de 12 ans à un taux de 1,5%.

«Si le marché est encore dans ces mêmes dispositions, je conseille le gouvernement d’y revenir le plus vite possible et de capitaliser sur la due diligence faite lors de la sortie de novembre», précise Abdellatif Jouahri.



Une nouvelle configuration se dessine sur le marché monétaire international, incitant le gouvernement à se tourner davantage vers la dette extérieure, après avoir misé pendant de longues années sur le marché intérieur.

Comme Le360 vous l'indiquait dans un précédent article, plusieurs responsables au sein du ministère des Finances estiment que le contexte actuel, appuyé par un déficit minutieusement maîtrisé, pousse à examiner d’autres possibilités d’endettement.

«Il y a de la marge pour aller s’endetter sur le marché international si on veut financer deux ou trois projets structurants pour l’avenir du Maroc. Il faut savoir que pour un emprunt de 1 milliard d’euros, l’écart entre 1,5% et 6% de taux d’intérêt se chiffre en plusieurs centaines de millions de dirhams au titre des charges et intérêts», soutient un responsable de la direction du Trésor et des financements extérieurs.



En tout cas, l’idée donne déjà quelques pistes de réflexion et rien n’exclut de nouvelles sorties du Trésor sur le marché international avec l’objectif de mobiliser les financements de mégaprojets, tels que la LGV Marrakech-Agadir ou encore la voie express Agadir-Dakhla, pour ne citer que ces deux projets-là, lesquels ont fait l’objet d’une attention particulière du souverain dans son discours prononcé à l’occasion de la fête de l’Indépendance.