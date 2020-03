© Copyright : le360

Lors de son passage à l'émission Grand Format sur Le360, le chef du gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani, est revenu sur les négociations en cours sur l’Accord de libre-échange entre le Maroc et la Turquie.

"Les discussions se poursuivent entre le ministre de l’Industrie et du Commerce, Moulay Hafid Elalamy, et son homologue turque au sujet de l’ALE", a assuré le chef du gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani.



Le Maroc et la Turquie ont convenu de revoir les conditions de leur Accord de libre-échange actuel pour un commerce "plus équilibré, plus important et de bonne qualité".

Le chef du gouvernement a mis l’accent sur la nécessité que le volet commercial de l’accord soit appuyé par des investissements directs.



Le déficit commercial entre les deux pays est actuellement de l'ordre 1,2 milliard de dollars, en faveur de la Turquie.



«Nous nous sommes alignés sur les aspects qui doivent faire l’objet d’un accord entre les deux parties», a ajouté El Othmani.