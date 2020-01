© Copyright : Le360

Le binôme Chakib Alj-Mehdi Tazi, respectivement président et vice-président général de la CGEM, a obtenu 4.122 voix sur 4.275, soit 96,18% des suffrages lors de l’assemblée générale élective, tenue ce mercredi 22 janvier à Casablanca.

«Ce résultat nous honore. Cela veut dire que notre message est bien passé lors des rencontres organisées avec les fédérations et les régions», commente Chakib Alj, président de la CGEM.

«Nous avons eu une assemblée générale élective dont nous sommes fiers, au vu du nombre d’entreprises qui y ont participé. Nous nous sentons en légitimité. Nous allons nous atteler dès demain à la réalisation de notre programme co-construit avec les fédérations et les régions. Il faut que nous soyons efficaces et bons dans l’opérationnalisation de ce programme», ajoute, de son côté, Mehdi Tazi, vice-président général de la confédération patronale.

Entrepreneur et industriel, Chakib Alj dirige depuis 1987 la Société nouvelle des moulins du Maghreb. A la tête d'un Groupe de PME diversifié, employant plus de 2.000 personnes, il est membre actif de plusieurs fédérations et associations professionnelles depuis plus de 25 ans.

Diplômé de Télécom Paris Sud et de l’Insead, Mehdi Tazi a démarré sa carrière chez KPMG France. Entre 2010 et 2017, il est dirigeant et administrateur de plusieurs compagnies d'assurances filiales du groupe Saham (Maroc, Niger, Rwanda, Angola, Niger…). En 2017, il rachète Beassur et s’allie à Marsh, leader mondial du courtage en assurance et de la gestion des risques.