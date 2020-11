© Copyright : Le360

Le taux d’avancement des travaux de réalisation du barrage Fask, situé à 30 km à l’Est de Guelmim, considéré comme le plus grand des provinces du Sud du Royaume, atteint 33,5% au 10 novembre 2020.

Les travaux pour la réalisation de ce barrage, d’une capacité de 79 millions de m3 et qui mobilise un investissement de 1,5 milliards de dirhams, avancent à un rythme soutenu pour qu’ils soient achevés dans les temps impartis, explique, pour Le360, Abdelkarim Ait Ihdad, chef d’aménagement de ce projet.

Le responsable a, de plus, mis en avant les techniques utilisées pour accélérer la réalisation des travaux du barrage, citant la technique du béton compacté au rouleau (BCR), qui allie la performance du béton conventionnel à la simplicité de l’asphalte. «C’est le plus grand du genre à l'échelle nationale en termes de volume de béton compacté, estimé à 1,5 million de mètres cubes», précise-t-il.

Cet ouvrage revêt une importance particulière pour la région puisqu’il devra assurer l’irrigation des terres agricoles, l’approvisionnement en eau potable de Guelmim et sa région, l’amélioration de la nappe phréatique locale, et la protection contre les inondations et les crues. Cet ouvrage structurant aura, par ailleurs, d’importantes retombées économiques sur la région et ses habitants.

De son côté, Abdelati Kaimi, directeur de l’Agence du bassin hydraulique de Drâa-Oued Noun, souligne que ce projet arrive à point nommé, au moment où les ressources en eau se font de plus en plus rares dans la région, du fait des années successives et de la pression exercée par les grandes exploitations agricoles.

Pour rappel, la réalisation du barrage Fask près de Guelmim entre dans le cadre du Nouveau modèle de développement des Provinces du Sud, lancé devant le roi Mohammed VI en novembre 2015.