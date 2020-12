© Copyright : le360

Les travaux de réalisation du nouveau parc industriel de Laâyoune, bâti sur une superficie de 78 hectares, avancent à un rythme accéléré pour que le projet puisse être livré en 2021. Le360 était sur place.

D'un investissement de 259 millions de dirhams, ce projet est en cours de réalisation grâce à un partenariat entre la wilaya de Laâyoune-Sakia El Hamra, le Conseil régional et le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Economie verte et numérique. Le maître d'ouvrage est l'Agence régionale chargée de l'exécution des projets.

"Les travaux avancent rapidement afin que le projet, qui s'inscrit dans le cadre du nouveau programme de développement de la région, soit livré en 2021", a affirmé Islam Houbeyli, ingénieur en chef de l'Agence régionale chargée de l'exécution des projets, dans une déclaration pour Le360.

Situé dans la commune d'El Mersa, près du grand port et à 30 kilomètres de la ville de Laâyoune, le parc industriel sera équipé notamment de 114 lots industriels, 49 dépôts logistiques, des équipements administratifs et socio-économiques, outre des espaces verts et des lieux de divertissement.

Il faut signaler que la région de Laâyoune est favorable aux activités liées à la pêche, aux énergies renouvelables et aux phosphates.

L'attractivité de la zone découle de ses ressources humaines, ses infrastructures, ses ressources naturelles et à sa proximité du marché africain.