Siège de l’Administration des douanes et impôts indirects à Rabat.

© Copyright : ADII

L'Administration des douanes et impôts indirects (ADII) a annoncé, ce lundi 18 août 2021, la publication d'une nouvelle capsule vidéo animée portant sur [email protected], l’un de ses derniers services digitaux destinés aux entreprises opérant en douane.

[email protected], accessible depuis le web, est également disponible en version mobile téléchargeable gratuitement sur App store et Google Play. Cette plateforme met à la disposition des opérateurs économiques, de manière facile et instantanée, les données relatives à leurs opérations en douane, notamment celles en cours, en leur permettant d’effectuer des démarches en ligne grâce aux e-services, à l’image du paiement électronique.

Selon la nouvelle capsule de l'ADII, qui transpose l’opérateur économique dans l’environnement de l’application et l’invite à vivre l’expérience guidée sur cet espace virtuel, le tableau de bord de ce service permet de renseigner sur la situation en douane, à savoir le nombre de déclarations souscrites durant le mois ou l’année en cours, un état synthétisé des opérations en instance, le solde du crédit d’enlèvement, ainsi que les créances douanières payées ou qui sont à régler.

Les opérateurs économiques ont également accès à l’état de leurs comptes souscrits sous un régime économique en douane (RED) échus et non régularisés, et aux éventuels litiges en cours.