L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) de Benguérir, en partenariat avec le groupe OCP, a lancé un hub d’innovation et de l’entrepreneuriat pour le Maroc et l'ensemble du continent, au bénéfice des startups, des porteurs d'idées et de projets.

L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) vient de renforcer son dispositif d’accompagnement d'entrepreneurs dans la création de leur projet, pour encourager l’entrepreneuriat en Afrique, dont le Maroc, en lançant hier, mardi 3 mars 2020, son nouveau hub d’innovation, d'entrepreneuriat et d’accélération de startups.

Se voulant innovant et encourageant à l’entrepreneuriat au Maroc et dans l'ensemble du continent, ce dispositif accompagne les startups et les entrepreneurs de l’écosystème entrepreneurial.

Plus concrètement, selon Sarrah Chérif D’Ouezzan, chef de ce projet à l'UM6P, ce dispositif ambitionne d’être un «OneStopShop pour la jeunesse marocaine et africaine, porteuse de projets et d’idées créatives».

Avec ce nouveau dispositif, l'UM6P veut renforcer ses outils d’accompagnement de porteurs de projets et d’idées créatives non seulement au Maroc, mais aussi dans l'ensemble de l'Afrique, à travers différents programmes et services d'accompagnement.

Ce dispositif, a expliqué Sarrah Chérif D’Ouezzan, bénéficie d’un écosystème très favorable déjà en place, grâce aux projets déjà concrétisés par l’Université Mohammed VI Polytechnique, dont des Living Labs, une ferme expérimentale, des mines expérimentales, un Green energy park et un Smart building park, un Fab Lab, des programmes d’incubation et d’accélération de startups, etc. L'ensemble de ces projets seront mis à la disposition des porteurs d’idées et de projets de ce nouveau hub d’innovation.

L'accompagnement des porteurs de projets consiste également à leur permettre une mise en contact avec investisseurs à même de financer leur idée, pour lancer et développer leur entreprise.

Cet accompagnement de l'UM6P, en partenariat avec le groupe OCP permettra aux jeunes porteurs de projets de bénéficier de l'apport de leur expertise. De même, les entrepreneurs auront aussi accès au réseau des partenaires de l’UM6P, ainsi qu'au data de l’université.

Davantage de partenariats doivent être conclus avec d'autres institutions du royaume ou étrangères, a annoncé Sarrah Chérif D’Ouezzan, qui a également indiqué que ce hub bénéficie déjà de l’implantation de trois programmes, dont le P-Curiosity LAB.

Cette nouvelle structure, initiée par l’UM6P et soutenue par le groupe OCP, fédèrera dans un seul espace l'ensemble de l’écosystème nécessaire à un porteur de projet.

Les programmes d’incubation dans ce centre pourront se situer dans un laps de temps compris entre 3 mois à plus d’une année, selon la nature du projet initié.

Si ce nouveau hub cible prioritairement des projets en lien avec les énergies propres ou l’agro-écologie, chacun de ses programmes sera doté de ses critères de sélection.

Ce nouveau hub d’innovation offre aux porteurs d’idées entrepreneuriales la possibilité d’accélérer leurs projets en bénéficiant sur place à Benguérir, d’un écosystème complet.

Ce nouveau projet innovant de l'UM6P, soutenu par le groupe OCP, construit sur une surface de 3.000 mètres carrés, offre 200 postes, mais aussi d'un Maker space qui permettra au porteurs de projets de concevoir, modéliser et concrétiser leur idée entrepreneuriale en prototypes.

Un espace de restauration et des espaces de rencontre et de détente sont également prévus.