© Copyright : Khalil Essalak

La dixième et dernière étape des régionales de l'investissement s'est tenue hier, mardi 13 juillet 2021, à Casablanca. Lancé le 19 mai dernier à Fès, le roadshow du groupe BCP, après avoir sillonné tout le Maroc, a fait escale dans la capitale économique. Le360 y était.

Et de dix pour les régionales de l'investissement du groupe Banque centrale populaire. Après Fès, Laâyoune, Dakhla, Rabat, Marrakech, Oujda, Nador, Tanger, Agadir, c'est à Casablanca que s'est achevé le roadshow du groupe BCP, hier, mardi 13 juillet 2021.

Tous les acteurs du monde des affaires, publics et privés, du poumon économique du Royaume se sont réunis, le conseil de la région Casablanca-Settat, la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), le centre régional d’investissement de la région ainsi que plusieurs fédérations et associations professionnelles, pour débattre autour du climat des affaires, de l’investissement et de la relance économique.

"Casablanca, c’est 36% du PIB marocain, donc tout le gros potentiel va se retrouver dans cette région. Si vous voulez un pré-bilan, nous sommes partis, avec l’ensemble du dispositif de l’investissement, au plus près des régions et nous avons senti un vrai enthousiasme par rapport à l’investissement, les gens veulent entreprendre et nous devons les accompagner. Avant Casablanca, nous avons 10 milliards de dirhams de projet d’investissement à concrétiser, bien sûr", a déclaré Jalil Sebti, Directeur Général de la Banque commerciale du groupe bancaire.

Interrogé sur les secteurs identifiés lors des neufs dernières étapes, Jalil Sebti a indiqué que "ce sont des investissements surtout industriels. Nous avons été accompagné par le ministère de l’Industrie avec la banque de projet mais il y a aussi beaucoup d’agro-alimentaire, des projets de valorisation des produits de la pèche, du BTP. Il y a aussi quelques start-up ainsi que des projets dans l’énergie verte".

Dans le cadre de cette rencontre, les acteurs économiques, publics et privé, ont pu débattre et échanger autour de l’investissement, l’attractivité de la région Casablanca-Settat, identifiés les opportunités d’investissement mais aussi les freins à l’investissement.

Mustapha Bakkoury était lui aussi présent à cette rencontre. Selon lui, "la région de Casablanca-Settat est la première sur le plan économique et démographique. Cela crée des opportunités mais ce sont aussi des défis à relever pour garder l'attractivité économique de la région. Parmi ces défis, la région doit travailler sur la compétitivité de ses infrastructures et de sa main d’œuvre, présente en nombre".

En effet, pour le président de la région Casablanca-Settat, "les opportunités ont été identifiées dans l’ensemble des provinces de la région, il y a des complémentarités, il y a des possibilités de synergies entre ses territoires et tout cela, à l’échelle de la région, a été synthétisé dans le plan de développement régional qui se concrétise actuellement".

Cette étape de Casablanca a aussi été marquée par la signature de deux conventions. La première entre la Banque centrale populaire et le CRI de la région Casablanca-Settat, vise à accompagner la banque de projets établis par le ministère de l’Industrie.

La seconde convention a été signée avec la Fédération Nationale de l’Agroalimentaire, afin d'accompagner la compétitivité des produits marocains dans le secteur.

Le Directeur Général de la Banque commerciale du groupe BCP a, enfin, tenu à souligner que l’optimisme et la volonté d’investir avaient marqué les différentes étapes de cette édition des régionales de l’investissement.