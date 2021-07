© Copyright : Le360

Fès, capitale spirituelle du Royaume, augmente son offre hôtelière. Neuf établissements d’hébergement touristique ont été mis en service au cours de l’année 2020, dans le cadre du renforcement de la capacité litière de la ville de Fès. D’un coût global de 118,9 millions de dirhams, ces nouvelles unités touristiques ont augmenté la capacité d’accueil touristique de Fès de 184 lits supplémentaires, selon la direction régionale du tourisme. Et le rythme d’ouverture de nouveaux établissements d’hébergement touristique devrait s’accélérer dans les mois à venir.

«La région de Fès est attractive pour les investissements touristiques au regard de ses nombreux atouts. Une quarantaine d’établissements d’hébergement touristique sont en cours de réalisation dans la préfecture de Fès, et devraient ouvrir prochainement», indique Aziz Lebbar, président du Conseil régional du tourisme de la région Fès-Meknès, interrogé par Le360.

Ces projets, qui mobilisent un investissement total de près de 1,5 milliards de dirhams de dirhams vont, à terme, augmenter la capacité d’accueil de la ville de 1.316 lits additionnels. Ils concernent notamment des hôtels classés, des résidences touristiques et des maisons d’hôte.

Ce renforcement de l’offre hôtelière devrait permettre à l’industrie touristique de la ville de Fès et de sa région de repartir du bon pied, après avoir été durement impactée par les conséquences de la crise sanitaire. «Malgré la pandémie et ses lourdes répercussions sur la situation des opérateurs du secteur, les investissements touristiques dans la région se sont maintenues à un très bon niveau dans la région», affirme Ahmed El Khamlichi, délégué régional du tourisme de la région Fès-Meknès.

Chef-lieu de la région, la ville de Fès joue le rôle de «locomotive» du tourisme régional en comptant sur la diversité de son potentiel patrimonial, humain et naturel. Elle dispose de 120 établissements d’hébergement touristique, dont 41 hôtels classés. Ces unités touristiques cumulent plus de 8.500 lits.

La région Fès-Meknès dispose, elle, de plus de 380 établissements d’hébergement touristique classés, toutes catégories confondues. La capacité d’accueil de ces unités, qui se répartissent sur les neuf préfectures et provinces que compte la région, s’établit à plus de 19.000 lits. Au total, selon Ahmed El Khamlichi, 120 projets sont en cours de réalisation ou en phase d’étude dans la région.

Ces investissements importants sont une aubaine pour le marché du travail de la région, fait remarquer Fayçal Mernissi, qui dirige un hôtel récemment ouvert près d’Imouzzer. «Ce projet a permis au départ de créer 700 emplois pendant la phase de construction. Aujourd’hui, ce sont plus de 60 emplois directs qui sont créés, et autour d’une centaine d’emplois indirects», a-t-il indiqué.