Le Groupement professionnel des prestataires de l'événementiel au Maroc (GPPEM) a organisé une simulation d’événement en conditions réelles, mardi 6 octobre à Casablanca, pour démontrer qu’il est possible de reprendre l’activité en toute sécurité. Les détails.

Pour relancer un secteur fortement impacté par le coronavirus, car à l’arrêt depuis plus de sept mois, le Groupement professionnel des prestataires de l'événementiel au Maroc (GPPEM) a élaboré, en partenariat avec le Bureau Veritas, le ministère de l’Industrie et Imanor (l'Institut marocain de normalisation), un protocole sanitaire spécifique. Puis, il l'a mis en pratique en organisant un événement auquel était conviée la presse, afin de prouver son efficacité.

«L’objectif de cet événement est de démontrer que nous pouvons organiser des événements regroupant entre 50 et 100 personnes, en suivant le protocole que nous avons élaboré avec nos partenaires. Cette manifestation a aussi pour but d’exhorter les ministères de la Santé et de l’Intérieur à valider ce protocole pour que le secteur puisse repartir», a indiqué Aziz Bouslamti, président du GPPEM.

Cette simulation est un SOS lancé aux autorités pour les appeler à valider le protocole élaboré par ce groupement de professionnels, car malgré la signature du contrat-programme portant sur la relance du secteur, lundi 5 octobre, lors de la 10e réunion du Comité de veille économique, l'événementiel n’a toujours pas été autorisé à reprendre ses activités.

Le protocole en question s’articule autour de 83 points de contrôle et regroupe un ensemble de mesures permettant de limiter les risques de contaminations lors d’un événement.

«Les mesures regroupées dans ce protocole touchent l’ensemble des intervenants lors de l’événement, du visiteur à l’organisateur en passant par les prestataires. Les contrôles commencent au niveau des accès avec la prise de température corporelle. Un kit contenant un masque et du gel désinfectant est distribué à chacun. Ensuite, il y a la signalétique au sol et au niveau des accès pour limiter les croisements. De même, la disposition des chaises, comme vous pouvez le voir, respecte la distanciation sociale. Autre facteur important: la co-activité entre les différents prestataires à laquelle il faut porter une attention particulière. Sur cet événement, une cellule d’isolement a été mise en place, au cas où il y aurait un cas suspect. Je vous certifie que cette manifestation se déroule dans le strict respect des mesures de sécurité sanitaire préconisées par ce protocole», explique Amina Oumoha, directrice commerciale et marketing Afrique du Nord au Bureau Veritas.

Les professionnels du secteur affirment que l’événementiel ne représente pas plus de risques que l’industrie, les commerces ou la restauration.

«L’arrêt d'activité du secteur de l’événementiel a aussi impacté l’hôtellerie», souligne Sophie Leroy, directrice commerciale du Hyatt Regency. «L’événementiel contribue à 50% du chiffre d’affaires de l’hôtel», ajoute-t-elle.

«Ce secteur, qui est aujourd'hui en danger, emploie plus de 90.000 personnes de manière directe et plus de 100.000 de manière indirecte et participe à hauteur 5% du PIB national», a rappelé le président du GPPEM.