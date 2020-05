© Copyright : Le360

Leur activité dépend beaucoup du secteur du tourisme, aujourd’hui à l’arrêt. Les entreprises de location de voitures jouent leur survie avec la pandémie de coronavirus et réclament un soutien spécifique.

Le secteur de la location de voitures est frappé de plein fouet par le coronavirus. Dans ce reportage réalisé dans la région de l’Oriental, le président de l’association des loueurs de véhicules à Oujda décrit une situation de crise sans précédent. Plus de 600 emplois directs se trouvent aujourd’hui menacés, faute de mesures de soutien spécifiques.

De son côté, Adil El Bekkay Doughli, vice-président de ladite association, appelle le gouvernement à baisser la TVA de 20 à 10% et à leur accorder une exonération de la taxe spéciale annuelle sur les véhicules (vignette), à l’instar des opérateurs du transport touristique.

Le secteur de la location de voitures recense au total près de 2.900 loueurs basés essentiellement dans les grandes villes et les zones touristiques. Il gère une flotte globale de plus de 140.000 véhicules et génère chaque année une moyenne de 6 milliards de dirhams.