Des commerçants au marché de gros de fruits et légumes de Casablanca.

© Copyright : Adil Gadrouz / Le360 (capture image vidéo)

Les prix des légumes et des fruits ont connu une hausse notable dans les marchés du Royaume, à l'instar d’autres denrées alimentaires. Est-ce en raison du manque des précipitations, ou de l'augmentation du prix des carburants, ou y a-t-il d'autres facteurs qui expliquent cette envolée des prix?

Les prix de certaines de denrées alimentaires augmentent. Le360 s’est rendu au marché de gros des fruits et légumes de Casablanca pour voir comment le cours de ces produits est perçu par les commerçants.

Selon Abdelkbir Amaiden, vice-président de l'Association du marché de gros des fruits et des légumes de Casablanca, les prix de ces produits au sein de ce marché n’ont connu qu’une légère hausse, contrairement aux marchés des autres villes du Royaume.

D’après lui, la hausse du prix des légumes et des fruits s’explique par le recul de leur production en raison de la baisse des précipitations. Il a également relevé que les prix de ces denrées devraient encore augmenter dans les mois à venir, en particulier au mois de ramadan, qui se caractérise par une forte consommation et une demande accrue de ces produits.

Quant à Abderrazak Chabi, secrétaire général de l'Association du marché de gros des fruits et des légumes de Casablanca, il souligne que cette légère augmentation des prix ne reflète pas les prix de détail, qu'il qualifie d'exorbitants, auxquels ils sont vendus sur les marchés de la ville.

«Alors que le prix de gros des pommes de terre ne dépasse pas deux dirhams le kilogramme, elles sont parfois vendues dans les souks à plus de six dirhams. Idem pour d’autres légumes et fruits», a-t-il ajouté.