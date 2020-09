Vidéo. Annulation de la 13e édition du Forum des MEDays, prévue en novembre à Tanger

© Copyright : Le360

En raison du contexte sanitaire national et international lié à la pandémie de Covid-19, l’Institut Amadeus, un des plus importants think tank d'Afrique et de la région MENA, a décidé d’annuler l’édition 2020 du Forum MEDays, initialement prévue en novembre à Tanger.

Si le "forum 2020 a été annulé dans certaines de ses principales étapes présentielles, l'Institut Amadeus étudie actuellement les moyens de maintenir l'attribution du Grand prix des MEDays", un évènement qui récompense chaque année, une personnalité nationale ou internationale ayant contribué à l'essor politique et économique, a affirmé Brahim Fassi Fihri, président de l'Institut Amadeus, dans une déclaration pour Le360. "L'attribution sous sa forme classique", a-t-il ajouté, "n'aura pas lieu, mais on réfléchit à la manière de perpétuer ce Grand Prix", en dépit de ce contexte de pandémie. Pour préserver le positionnement de la "marque" MEDays au cœur de l’agenda des grandes conférences internationales, Amadeus organisera en visioconférence, du 10 au 17 novembre 2020, des "websessions", à raison de deux panels par jour pendant six jours (sur toute la période à l’exception des 14 et du 15 novembre), à savoir des tables rondes à distance intitulées "MEDays Talks". Vidéo. Le 12ème Grand prix des MEDays décerné au président sénégalais, Macky Sall Il faut rappeler qu'en novembre 2019, la 12e édition du forum MEDays, organisée sous le haut patronage du roi Mohammed VI, avait réuni à Tanger plus de 5.000 participants venus de 94 pays, dont deux chefs d’État, deux chefs de gouvernement, plusieurs ministres et de nombreuses personnalités étrangères de premier plan. Le Grand Prix MEDays 2019 avait été remis à cette occasion au président du Sénégal, Macky Sall.

Par Yassine Benmini