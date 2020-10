© Copyright : Le360

La pandémie de coronavirus et la vague de froid qui a frappé la région d’Imouzzer Kandar ont causé de sérieux dommages à la récolte agricole de pommes, en quantité et en qualité.

Les exploitants de vergers de pommes dans la région de Fès expriment leur désarroi. La récolte de cette saison sera bien moindre que les années précédentes, à cause de la vague de froid et de la grêle qui se sont abattues sur la région au printemps dernier. De plus, la pandémie de coronavirus a compliqué le recrutement des travailleurs agricoles pour la cueillette.

«La récolte cette année est relativement faible», témoigne Ali, propriétaire d’un verger de pommes dans la région de Imouzzer Kandar, surnommée la vallée des pommes et où l'arboriculture occupe une place prépondérante dans l'économie locale.

«La saison a été particulièrement éprouvante», confie de son côté Mohamed Jarrah, membre d’une association active dans le domaine des pommes, dans la région de Sefrou. Selon cet interlocuteur, près de la moitié de la récolte est perdue, ce qui ne manque pas de causer de grandes difficultés financières aux exploitants, qui ont contracté des crédits pour acheter engrais et produits sanitaires.

«Les agriculteurs se retrouvent démunis pour préparer la saison prochaine. On peut d’ores et déjà s’attendre à une récolte inférieure à la moyenne l’an prochain», explique Mohamed Jarrah.

Notons que depuis 2014, la production de pommes au Maroc a augmenté de 6,5% annuellement. En 2019, le Royaume occupait la 18e place dans le classement des principaux pays producteurs de pommes avec une production de 735.545 tonnes métriques, selon les données de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). La région de Fès-Meknès concentre un peu plus du tiers de la production nationale de ces fruits.