Kiosque360. Face au manque de stock en voiture neuves, les Marocains se tournent de plus en plus vers les voitures d’occasion. Plus récentes, celles-ci sont également de plus en plus chères. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien L’Economiste.

Le constat, établi par le quotidien L’Economiste dans son édition du mardi 19 juillet, est sans appel: pour acheter une voiture neuve au Maroc, il faut désormais s’armer de patience. En effet, il faut compter un délai d’attente de 6 mois en moyenne, entre la commande et la livraison. Face à la rareté des stocks, le neuf est de moins en moins disponible et de plus en plus cher avec des augmentations de prix pouvant atteindre les 100.000 dirhams par unité. D’où une tendance lourde à recourir aux voitures d’occasion. «Le marché de l’occasion profite de la pénurie des semi-conducteurs qui pénalise le marché du neuf», indique le quotidien qui cite de nombreux garagistes.

Les statistiques de l’Association des importateurs de voitures neuves le confirment. Le marché accuse un repli de 10%, soit quelque 83.831 voitures écoulées au cours des six premiers mois de l’année 2022. En lieu et place, l’occasion a du succès. Le ratio établi par le quotidien est de 10 voitures d’occasion vendues contre une neuve. Ce rapport est de 3 pour 1 en temps normal.

Autre constat: la hausse des prix des voitures d'occasion au Maroc. Celle-ci est comprise entre 15% et 20% selon les modèles et suivant la loi de l’offre et de la demande. Citant un opérateur, L’Economiste précise que la hausse moyenne des prix est de l’ordre de 20.000 à 30.000 dirhams. La tendance et aux grandes marques: BMW, Audi, Volkswagen ainsi que Range Rover.

La flambée des prix des carburants est néanmoins devenue un facteur de blocage pour les acquéreurs, surtout ceux à la recherche de motorisations essence. Ceci, même si le marché de l’occasion au Maroc a toujours été dominé par le diesel (90% des transactions).

«Les garagistes puissent généralement leurs achats auprès des flottes d’entreprises, de professionnels de la location longue durée, de particuliers, de MRE ou encore de lots saisis par la douane, du parc de l’Etat et parfois même de véhicules du corps diplomatique», résume le quotidien. Signe des temps, aujourd’hui, même les concessionnaires de voitures neuves et les loueurs longue durée se tournent vers l’occasion. L’offre se structure de plus en plus et des références comme Auto Hall, Renault, Sopriam ou Auto Nejma ont désormais une offre d'occasion dédiée et certifiée. Cela crée de facto un marché à deux vitesses, un formel et structuré avec des garanties de qualité et un autre, informel et, pour le moins, hasardeux.