Les industriels marocains jugent à leur majorité (58%) le climat des affaires normal au titre du deuxième trimestre de l’année 2022. C’est ce qui ressort de la dernière enquête trimestrielle de conjoncture qu’a consacrée Bank Al-Maghrib à l’industrie marocaine, rapporte le quotidien Aujourd’hui Le Maroc dans sa parution du lundi 8 août.

«Le climat général des affaires dans l’industrie aurait été normal selon 58% des entreprises et défavorable selon 34% d’entre elles au titre du deuxième trimestre de l’année (T2-2022) », indique la banque centrale. Cette dernière précise par ailleurs que la proportion des entreprises insatisfaites varie considérablement. Car si dans l’agro-alimentaire, 23% des chefs d’entreprises de cette branche jugent le climat des affaires défavorable. Ils sont beaucoup plus nombreux (près de la moitié) à le juger favorable dans les secteurs du «textile et cuir» et « mécanique et métallurgie ».

Les conditions d’approvisionnement sont elles très mal jugées par nos industriels. 54% d’entre eux les jugent «difficiles» tandis que 42% estient que ces conditions sont «normales». L’enquête de conjoncture ajoute par ailleurs que le stock des matières premières et demi-produits serait dans un niveau normal dans l’ensemble des branches d’activités.

Là aussi, les chiffres varient beaucoup chez les différentes branches d’activité. 84% des entreprises auraient indiqué des conditions d’approvisionnement difficiles dans l’ électrique et électronique et dans la mécanique et métallurgie, 45% dans la chimie et parachimie, 43% dans l’ agro-alimentaire et 28% dans le textile et cuir.



«Les coûts unitaires de production auraient augmenté selon 66% des industriels et stagné selon 34% d’entre eux au titre du T2-2022. La situation de la trésorerie, quant à elle, aurait été jugée normale par 55% des entreprises et difficile par 25% d’entre elles», précise l’enquête.