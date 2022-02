© Copyright : DR

Kiosque360. Le projet d’adaptation aux changements climatiques des zones oasiennes avance dans la région Drâa-Tafilalet. L’ADA lance désormais l’évaluation finale avant son coup d’envoi. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

Le projet d’adaptation aux changements climatiques des zones oasiennes (PACCZO) de la région Drâa-Tafilalet en est au stade de l’évaluation. En effet, l’Agence pour le développement agricole (ADA) planche sur l’évaluation dudit projet dans le cadre de l’accord du prêt signé entre l’agence et le fonds d’adaptation, comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 7 février, précisant qu’un don de 9,97 millions USD a été délivré pour sa mise en œuvre.

Visant à renforcer la résilience de la population oasienne face aux effets du changement climatique, le PACCZO couvrant les zones relevant de la région Drâa-Tafilalet bénéficiera à 40.000 habitants, portera sur deux zones particulièrement vulnérables aux changements climatiques, à savoir les bassins Gheris et Maïder, et prévoira notamment la mise en place d’aménagements durables hydrauliques et d'un soutien aux démarches locales au profit des jeunes et des femmes dans les secteurs de l’agriculture, du tourisme et de l’artisanat.

Lancée par l’ADA, l’évaluation devra permettre de connaître la contribution dudit projet dans l’amélioration de la résilience des populations face aux effets des changements climatiques ainsi que l’impact sur les revenus des agriculteurs bénéficiaires du projet et leur condition de vie.

Le journal souligne que pour l’ADA, il est également question de mettre en perspective les résultats de l’évaluation finale du projet PACCZO afin de tirer profit de l’expérience vécue et de capitaliser les acquis au bénéfice des programmes et projets futurs. Le projet PACCZO ambitionne aussi d’améliorer la prise de conscience de tous les acteurs concernés et de renforcer leurs capacités par la conception et la mise en œuvre de mesures adéquates.