© Copyright : DR

Kiosque360. Plus de 13 millions de dirhams d’investissements en 2021. L’attractivité économique de la région de Souss-Massa a été mise en avant lors d’un webinaire organisé à l’initiative de la CPME et le Centre régional d’investissement. Cet article est une revue de presse du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

Le développement économique et les opportunités d’investissements dans la région de Souss-Massa ont été minutieusement exposés lors d’un webinaire organisé sous le thème «Envie d’international» à l’initiative de la Confédération française des petites et moyennes entreprises (CPME) et le Centre régional d’investissement Souss-Massa.

Ainsi, Yazid Ouahmanen, chef de division Promotion territoriale au sein du CRI Souss-Massa, a évoqué la dynamique d’investissement impulsée par le CRI et le collectif régional qui a permis à la région de drainer plus de 13 milliards d’investissements en 2021, comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 23 juin.

Autre détail mis en avant concernant la régio: le délai moyen d’instruction au niveau de la Commission régionale unifiée de l’investissement (CRUI). Il se situe à 5,10 jours contre 10,9 jours en moyenne nationale en 2021. Côté formation, la région, c’est également plus de 120.000 étudiants et plus de 2.000 diplômés chaque année dans le digital et l’offshoring.

La région a aussi accompagné l’ensemble de l’écosystème d’investissement, élaborant, dans ce sens, plusieurs documents autour de l’offre territoriale au profit des porteurs de projets et des investisseurs (guide du foncier touristique, guide de foncier industriel et cartographie digitale).

Le journal indique également que la région a été la première à bénéficier d’un Plan d’accélération industrielle régional, lancé par e roi Mohammed VI, le 28 janvier 2018 à Agadir. Elle a aussi mis en place des mesures incitatives comme un appui aux nouveaux projets d’investissement de 250 DH/ m2 plancher, pour une superficie maximale d’1 ha, et une prime à l’emploi allant jusqu’à 10.000 dirhams par emploi stable créé pour les secteurs de l’automobile et l’offshoring.