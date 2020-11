© Copyright : DR

Kiosque360. Pour protéger les terres agricoles de l’urbanisation non controlée, le ministère de l’Agriculture lance l’idée d’une carte agricole régionale spécifique à la région de Souss-Massa, moteur économique. Les détails.

La déperdition des terres agricoles inquiète. Pour y faire face, le ministère de l’Agriculture planche sur une carte agricole régionale spécifique pour la région Souss-Massa, en raison de la forte pression sur les terres agricoles à haut potentiel et les projets d’envergue qu’elles abritent, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 5 novembre. Ainsi, le ministère lance un appel d’offres pour la réalisation d’une étude destinée à élaborer la carte agricole de la région de Souss-Massa.



Les objectifs de cette étude? Recenser et analyser ce qui existe en matière de données, de procédures et de systèmes d’information, et compléter les données manquantes afin de disposer d’un tableau de bord pour le suivi de l’état des terres agricoles à l’échelle régionale. Un suivi qui permettra notamment de classer le foncier agricole à protéger en 3 catégories: terres à haut potentiel agricole à protéger, terres à potentiel agricole moyen à sauvegarder et terres à faible potentiel agricole à urbaniser.



Le secteur de l’agriculture joue sur l’activité économique de la région Souss-Massa dont la plaine, qui représente l’une des zones agricoles les plus développées sur le territoire, génère des entrées considérables en devises, détient une main-d’oeuvre importante et stimule l’industrie agroalimentaire, d’où l’enjeu en question, d’autant que son agriculture est orientée vers l’exportation. Et, comme l’ajoute le journal, les produits du terroir comme le safran, les dattes, le henné, les roses et l’argan sont un créneau important à développer.