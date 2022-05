© Copyright : DR

Kiosque360. Elle prône l’innovation agricole et la préservation des ressources génétiques. La nouvelle banque de gènes du Centre international de recherche agricole dans les zones arides (ICARDA) a été inaugurée à Rabat. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

La nouvelle banque de gènes du Centre international de recherche agricole dans les zones arides (ICARDA) a été inaugurée à Rabat, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 19 mai. Ce lancement, qui s’inscrit dans le cadre des efforts de préservation des ressources génétiques, a été présidé par Mohammed Sadiki, ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, en présence de plusieurs hauts responsables d’organisations internationales telles que le CGIAR et la FAO.

En effet, à travers cette banque, il est question de collecter, conserver et développer des ressources génétiques vitales pour protéger l’agro-biodiversité dans les zones arides. «Les ressources génétiques sont un patrimoine très précieux qui doit être sauvegardé et préservé, et les accessions et espèces apparentées sauvages sont vitales pour le développement de nouvelles cultures par la sélection des caractères capables de faire face à des conditions toujours plus difficiles dues au changement climatique», a notamment soutenu le ministre Mohammed Sadiki, précisant que «la nouvelle stratégie Génération Green inclut la conservation de la biodiversité en tant que priorité pour une agriculture durable au Maroc pour la prochaine décennie».

Dans un communiqué, le ministère de l’Agriculture souligne que «la collaboration avec l’Icarda vise à renforcer les capacités des institutions nationales de recherche par la formation et l’appui technique, ainsi que l’appui à la construction du Système marocain des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture». Et le journal de rappeler que les progrès réalisés par l’INRA et l’Icarda ont amené plusieurs autres partenaires à rejoindre le programme collaboratif (FADES, CGIAR, FEMISE, CRDI, FIDA, DDC,...).