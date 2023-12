Tunnel reliant le Maroc et l’Espagne: l’UE débloque 2,3 millions d’euros pour relancer le projet

La Société espagnole d’études pour la communication fixe à travers le détroit de Gibraltar (SECEGSA), l’entreprise publique espagnole en charge du projet de tunnel ferroviaire passant sous le détroit de Gibraltar, vient de recevoir une enveloppe de 2,3 millions d’euros dans le cadre du Plan de redressement, de transformation et de résilience (PRTR) de l’Espagne, financé par l’Union européenne, rapporte Huffington Post.

Longtemps mis en veilleuse, le projet de construction d’un tunnel sous le détroit reliant le Maroc et l’Espagne a été dépoussiéré lors de la dernière réunion de haut niveau entre les deux pays qui s’est tenue le 2 février dernier à Rabat.

Deux mois plus tard, lors d’une rencontre à Madrid, le président de la SECEGSA, José Luis Goberna Caride, a exposé les dernières avancées du projet, à la lumière de la volonté réaffirmée par Rabat et Madrid d’aller de l’avant dans la relance et la promotion des études liées à la viabilité de ce projet d’envergure.

Selon des documents de la SECEGSA, le tunnel de Gibraltar, d’une longueur de 42 kilomètres, dont 27,8 kilomètres sous l’eau, servirait aussi bien au transport de passagers que pour les marchandises via une ligne ferroviaire. Selon la même source, les points de liaison devraient se situer à Punta Paloma, à Tarifa, et Malabata, dans la baie de Tanger.

Dans la Déclaration conjointe publiée à l’issue de la 12ème Réunion de haut niveau Maroc-Espagne, tenue les 1er et 2 février à Rabat, les deux parties se sont accordées «sur le besoin de développer davantage la connectivité et faciliter la mobilité entre les deux pays. Dans ce sens, elles [se sont félicitées] de la signature des mémorandums d’entente dans le domaine des infrastructures et du transport visant à renforcer la coopération sectorielle.»

Lancé en 1979 par le défunt roi Hassan II et son homologue espagnol Juan Carlos Ier, cet ouvrage est considéré comme l’un des plus ambitieux au monde. Selon la SECEGSA, il permettrait à moyen terme le transit de plus de 13 millions de tonnes de marchandises et de 12,8 millions de passagers par an.