© Copyright : DR

Kiosque360. Le trafic aérien enregistre près de 10 millions de passagers en 2021, soit +38,9% par rapport à 2020, selon l’Office national des aéroports (ONDA). Cet article est une revue de presse du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

Les aéroports marocains ont accueilli 9.938.607 passagers en 2021 contre 7.155.091 en 2020, d’après l’Office national des aéroports (ONDA) qui dresse le bilan du trafic aérien de l’année écoulée. Ce chiffre représente ainsi une amélioration de +38,9% par rapport à 2020, comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition du jeudi 20 janvier, précisant que plus du tiers de ces passagers a été enregistré durant la période allant du 15 juin au 31 août 2021.

L’aéroport Mohammed V enregistre, à lui seul, 4.150.015 passagers en 2021, soit une hausse de 38,4% par rapport à 2020 et une baisse de 59,76% comparé à 2019. D'un point de vue régional, cinq aéroports comptabilisent les taux de récupération les plus élevés, à savoir l’aéroport de Tétouan avec 153%, celui de Guelmim avec 87%, celui de Dakhla avec 76%, celui de Nador avec 75% et celui de Tanger avec 64%. Quant au trafic aérien intérieur, il ressort avec 1.582.220 passagers, soit +39,6% comparé à 2020, mais -47,37% par rapport à 2019.

Pour sa part, le trafic aérien international note une progression de 38,77% par rapport à 2020 avec un flux de 8.356.387 passagers représentant 84% du trafic aérien global. Néanmoins, ce chiffre est en baisse de 62,13% comparé à 2019. L’ONDA explique qu’«hormis les pays du Maghreb et l’Amérique du Sud, tous les autres marchés ont enregistré une amélioration par rapport au trafic enregistré en 2020», les meilleures performances étant enregistrées au niveau des marchés de l’Amérique du Nord (+82,38% par rapport à l’année 2020), de l’Europe (+42,53%) et du Moyen et Extrême Orient (+33,58%)».

Concernant le trafic du «mouvement aéroportuaire», il est en amélioration de 42,02% à fin 2021 (104.036 mouvements aéroportuaires recensés), mais en régression de 50,59% comparé à 2019. L’ONDA fait savoir que la part de l’aéroport Mohammed V est de 43,34% de ce trafic, Marrakech-Menara de 14,26% et Tanger-Ibn Battouta de 9,54%.