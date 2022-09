© Copyright : DR

Kiosque360. La présence du Maroc au salon IFTM Top Resa, qui a démarré hier à Paris, est remarquable. L’objectif des professionnels marocains est, entre autres, de réaffirmer leurs ambitions sur le marché français, premier marché émetteur. Cet article est une revue de presse de L’Economiste.

Dans sa livraison du 21 septembre, L’Economiste s’intéresse au secteur du tourisme, notamment à la participation du Maroc au salon IFTM Top Resa qui a démarré hier à Paris.

Le quotidien rapporte ainsi que ce salon est une occasion pour les professionnels de se positionner durant cette phase de reprise. Il souligne aussi que l’intérêt de cette édition post-Covid est de réaffirmer les ambitions des opérateurs marocains sur le premier marché émetteur. Selon les professionnels, cet événement est une vitrine qui permet au Maroc de montrer ses multiples facettes touristiques. «L’idée ici est de présenter les destinations culturelles et balnéaires, le bien-être, la nature et le désert», soutient Adil Terrab, président du Conseil préfectoral du Tourisme de Meknès.

A noter que les opérateurs de Dakhla seront invités à présenter leurs produits. Le quotidien indique que les responsables en charge du tourisme de la ville se sont déjà entretenus avec les responsables de FRAM (Fer Route Air Mer), qui est un groupe actif en qualités de tour opérateur et d’agent de voyages.

Le quotidien ajoute que Top Resa est le seul salon B2B qui réunit chaque année l’ensemble des professionnels de l’industrie du tourisme en France. Il s’agit d’un salon qui s’étale sur 4 jours avec plus de 34.000 visiteurs, acheteurs français et internationaux, agents de voyages, professionnels de la distribution, de la production.

Le journal fait remarquer que les nombreux événements, conférences et soirées organisés lors du salon permettent à toute une profession de découvrir les nouvelles tendances, d’acquérir de l’expertise autour de thématiques d’actualité, d’échanger sur les enjeux et l’avenir de l’industrie du tourisme et de partager des moments de convivialité.

«Le soutien et la sécurisation des connexions aériennes directes entre le Maroc et la France, la multiplication des partenariats avec les tour-opérateurs et prescripteurs de voyage français ainsi que le lancement de la campagne internationale (Maroc, terre de lumière) donnent déjà de très bons résultats et la destination Maroc retrouve progressivement ses niveaux de performances de 2019», affirme le DG de l’ONMT en France. L’Economiste rappelle que la campagne promotionnelle a pour objectif de positionner le Maroc parmi les destinations touristiques mondiales les plus convoitées.