Kiosque360. Le Royaume mise sur sa proximité avec l’Espagne pour se positionner en matière de tourisme. En participant au Fitur qui se déroule actuellement à Madrid, le Maroc veut profiter d’un marché de 84 millions de touristes.

La Foire internationale du Tourisme de Madrid a ouvert ses portes mercredi. Dans son édition du 23 janvier, L’Economiste rapporte que cet événement, considéré comme l’un des plus importants dans le monde en matière de tourisme, connaît une forte participation marocaine avec une représentativité de toutes les régions du pays. La délégation du royaume est composée de pas moins de 200 opérateurs. Il faut dire, relève le journal, que l’Espagne est un marché prioritaire pour le Maroc. D'ailleurs, il s’agit de la 40e participation du pays, qui a pris part au Fitur de Madrid dès sa première édition. C’est dire à quel point le Maroc croit dans le potentiel de son voisin.

Aujourd’hui, l’objectif est d’établir les contacts et de conquérir de nouveaux marchés. Pour ce faire, le stand marocain met en avant les principaux atouts du pays (nature, balnéaire, désert, histoire, culture et sécurité). Toutes les régions du royaume y sont représentées afin de montrer leurs multiples facettes aux touristes espagnols, ainsi qu'à tous ceux qui visitent l’Espagne. En effet, l’objectif est de pouvoir attirer au moins une partie des 84 millions de touristes qui visitent l'Espagne chaque annnée. Si le touriste espagnol (2,5 millions visitent le pays chaque année), qui considère le Maroc comme sa destination de prédilection hors Europe, est fortement prisé, les autorités marocaines veulent également attirer les touristes russes, chinois, brésiliens et américains qui transitent par l’Espagne.