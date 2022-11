© Copyright : DR

Kiosque360. Création d’une vingtaine de circuits touristiques, des packages attractifs, production des cartes touristiques autour des principaux sites d’attraction... l’offre touristique durable dans les provinces d’Azilal et Beni Mellal se précise. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

Appuyer les prestataires de tourisme dans le développement des packages et circuits touristiques des flux de visiteurs prioritaires en termes de contenu, de communication et de commercialisation pour Azilal et Beni Mellal. C’est ce qu’indique un appel à manifestation lancé dans le cadre du programme «Tourisme durable Suisse-Maroc», mis en œuvre par la fondation Swiss- contact Maroc, en collaboration avec le ministère du Tourisme et la Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT), indique le quotidien Aujourd’hui le Maroc dans son édition du jeudi 24 novembre.

S’inscrivant dans le cadre du développement du tourisme durable, le projet vise «le renforcement d’une vingtaine de circuits existants en termes d’adaptation des activités aux flux de visiteurs prioritaires, d’optimisation du calcul des coûts, l’élaboration d’une stratégie de communication et de commercialisation pour les circuits prioritaires et la production d’un circuit familial et de propositions de packages autour du thème du dinosaure au niveau du Géo- parc d’Azillal», lit-on.

Ce circuit devra notamment intégrer le musée d’Azilal, les sites des traces de dinosaure de la province, les différents géo-sites du Géo-parc Mgoun et les différentes activités touristiques proposées dans la zone. Le consultant a pour mission notamment la production d’un circuit pour les flux des parachutistes de Beni Mellal et pour leurs familles dans l’arrière-pays de la province de Beni Mellal, avec des variantes et des propositions de packages, renforcement des compétences de 30 prestataires touristiques en matière de développement de circuits et de packages. «De plus, il est amené à la production de 15 cartes touristiques autour des principaux sites d’attraction touristiques et la production d’un modèle de présentation des activités touristiques pour les acteurs touristiques (guides, gîteurs…), précise le quotidien.

Le programme «Tourisme durable Suisse-Maroc», financé par le secrétariat d’Etat à l’économie suisse, couvre une période de 5 ans (2020- 2024). Son approche globale repose sur trois piliers: développer des conditions cadres propices au développement d’un tourisme durable, renforcer la compétitivité et l’accès au marché de certains secteurs inclus dans la chaine de valeur du tourisme et enfin développer les compétences en matière touristique.