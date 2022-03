© Copyright : DR

Abdelhamid Addou, directeur général de Royal Air Maroc, a été désigné par le magazine économique «Forbes» parmi les 50 personnalités les plus influentes dans l’industrie du tourisme et du voyage de la région MENA en 2022.

Abdelhamid Addou, PDG de Royal Air Maroc, est le seul Marocain qui figure dans la première édition du top 50 des leaders de l’industrie du tourisme et du voyage de la région MENA en 2022, établi par le magazine économique Forbes.

Abdelhamid Addou, qui occupe la 33ᵉ place de ce ranking, a été nommé à son poste de PDG de Royal Air Maroc en février 2016. En 2019, la compagnie aérienne a desservi 99 destinations sur les 5 continents avec une flotte de 52 avions.

En décembre 2020, RAM et l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) ont signé un partenariat global de recherche et d’innovation et annoncé la création d’un «Digital Innovation Lab».

Le patron de RAM a aussi été désigné membre du conseil d'administration de l'Association du transport aérien international depuis 2021.

Ahmed Bin Saeed Al Maktoum, PDG de la compagnie Emirates Group, se trouve en tête de ce classement, suivi d’Akbar Al Baker, PDG de la compagnie Qatar Airways, de Paul Griffiths, directeur général de Dubaï Airport, et d'Ibrahim Koshy, PDG de Saudia Airlines.

Pour la première édition de ce classement, Forbes a inclus des leaders de l'écosystème du voyage, dont l'aviation, les hôtels et les destinations. Tous les individus devaient être basés au Moyen-Orient. Ils ont été classés selon la taille de l'entreprise, y compris les revenus, la valeur des investissements et la valeur des actifs, l’expérience du chef d'entreprise, son degré d'influence et ses autres réalisations.

Selon Forbes, l'industrie du voyage et du tourisme a connu un renouveau en 2021, après l'une des pires années que le secteur ait jamais connues. Bien que l'industrie ne soit pas encore revenue aux niveaux d'avant la pandémie de Covid-19, sa reprise a jusqu'à présent été importante.