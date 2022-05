© Copyright : Boris Macek

Devançant la Turquie et l'Egypte, le Maroc s'arroge la sixième place sur les 20 destinations les plus prisées des Français, révèle une enquête réalisée en avril 2022 par le baromètre Orchestra, une plateforme logicielle dédiée au tourisme. Explications.

Toutes destinations confondues, les ventes de voyages réalisées par les agences physiques et en ligne en avril 2022 ont progressé de 18% par rapport à 2019, d’après une enquête réalisée par le baromètre Orchestra, une plateforme logicielle dédiée au tourisme, pour l’Echo touristique.

Figurant dans le top 20 des destinations les plus demandées par les touristes français, le Maroc s'arroge donc une belle 6e place au soleil, dans ce classement des pays les mieux vendus en avril 2022.

Marquant une embellie de 39% du volume des ventes par rapport à cette même période en 2019, ainsi qu’une évolution de 10% en valeur entre 2019 et 2022, le Royaume retrouve ainsi la faveurs des touristes français, comme cela a pu être le cas avant la pandémie du Covid-19.

Le Maroc est précédé par la Tunisie qui occupe le 4ème rang avec des ventes en hausse de 22% et une croissance de 16% en valeur entre 2019 et 2022, mais devance la Turquie arrivée à la 7e place, et l’Egypte, qui occupe la 8e place.

L’Espagne se hisse à la première place, avec une croissance de 70% suivie de la Grèce (34%) et de la France (13%). La Jordanie (+18%), Malte (+11%), la Martinique (+49%) et la Guadeloupe (+16%) ferment la marche du podium. A la 13e position, les Etats-Unis se redressent, mais n’explosent pas les compteurs (+11%).

En somme, les résultats du baromètre Orchestra démontrent une nette amélioration du volume des affaires en mars (-3%), ou en février (+6%). Les Français semblent se projeter avec délectation dans leurs vacances d’été, malgré l’inflation des prix, notamment dans l’aérien.