TitanBeach: le Maroc dévoile son atout titane, métal critique de demain

Le sable de Cap Juby, riche en titane, prêt à devenir un atout stratégique pour la défense et l’industrie.

Le Maroc fait un pas de géant dans le domaine des métaux critiques. Avec le projet TitanBeach, 160 km² de sables côtiers du Cap Juby, près de Tarfaya, pourraient bientôt fournir un métal stratégique, utilisé pour protéger les avions, renforcer les blindages et produire des alliages militaires de haute précision. Le métal en question est le dioxyde de titane (TiO₂), un minerai léger, résistant et classé stratégique par plusieurs grandes puissances.

La société canadienne Steadright Critical Minerals Inc. a signé avec la Marocaine NSM Capital un protocole d’accord portant sur l’acquisition de jusqu’à 80 % du projet, ouvrant ainsi la voie à un partenariat international de premier plan. Cet accord prévoit une prise de contrôle progressive du projet par Steadright, renforçant son rôle moteur dans le développement de TitanBeach.

Un partenariat international pour valoriser le gisement de Cap Juby

Les premières analyses menées en 2023 avaient déjà montré que le sable de Cap Juby contenait du titane et du fer exploitables. Les travaux récents sur le site TitanBeach confirment et précisent ces résultats. Sur 100 kilogrammes de sable, jusqu’à 14,9 kg peuvent contenir du dioxyde de titane (TiO₂) et 79,5 kg de fer (Fe₂O₃) dans les échantillons les plus riches, avec des moyennes de 9 kg de TiO₂ et 48,6 kg de Fe₂O₃. Ces chiffres montrent que le site est riche en métaux utilisables et peut devenir une ressource industrielle et stratégique majeure.

Le directeur général de Steadright, Matt Lewis de sa part, a salué le «potentiel remarquable» de TitanBeach et a souligné que le régime minier marocain est propice à l’investissement, notamment grâce à ses avantages fiscaux. Cette combinaison d’un site prometteur et d’un cadre attractif positionne le Maroc comme un acteur clé des métaux critiques, avec des applications directes pour la défense et l’industrie aéronautique.

Pour évaluer la faisabilité économique de l’exploitation, Steadright a lancé une étude économique préliminaire (PEA) confiée à ABG Exploration Inc. Si les résultats confirment le potentiel du site, les permis d’exploration pourront être convertis en autorisations d’exploitation, ouvrant ainsi la voie à la production industrielle.

Le titane: un atout stratégique pour le Maroc

Le dioxyde de titane (TiO₂) est un matériau léger mais d’une résistance remarquable, qui en fait un composant de choix pour de nombreuses applications stratégiques. Sa valeur ne se mesure pas uniquement en volume ou en tonnage. Dans le domaine de la défense, il entre dans la composition d’alliages utilisés pour la construction des avions militaires, conférant aux structures une solidité accrue tout en allégeant considérablement leur poids. Résultat: une meilleure mobilité, une autonomie renforcée et des performances optimisées en vol.

Le dioxyde de titane est également utilisé pour renforcer les blindages de véhicules et d’équipements militaires, assurant une protection optimale face aux impacts et aux contraintes mécaniques. Dans l’aéronautique et le spatial, il constitue un élément clé des moteurs et des pièces soumises à de fortes températures ou pressions, garantissant ainsi la sécurité et la longévité des équipements stratégiques.

Les États-Unis, le Canada et l’Union européenne classent le TiO₂ parmi les minéraux stratégiques et cherchent à sécuriser leur approvisionnement, conscients que chaque kilo peut faire la différence dans la défense et les technologies de pointe, d’autant que les principales sources se trouvent en Chine. Cette course à ce métal stratégique a entraîné une flambée spectaculaire des prix. Selon Steadright, la valeur du TiO₂ a doublé en moins de huit ans, atteignant près de 1.500 dollars la tonne.

Son exploitation offrira au Maroc l’opportunité de sécuriser l’accès à cette ressource stratégique, d’attirer des investissements internationaux, de créer des emplois locaux et de développer des infrastructures tout en favorisant le transfert de compétences dans les filières minière et industrielle. Avec le projet TitanBeach, le Royaume s’affirme sur l’échiquier des métaux critiques et se positionne non seulement comme fournisseur, mais aussi comme un acteur plus autonome, innovant et attractif sur la scène mondiale.