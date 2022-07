© Copyright : DR

Kiosque360. Après la pandémie du Covid-19, le secteur du textile marocain est le théâtre de plusieurs transformations. Les explications dans cette revue de presse de l’hebdomadaire La Vie Éco.

Fragilisé par la pandémie du Covid, le secteur du textile marocain est-il en train de se ressaisier ? C’est en tout cas ce que laissent entendre les transformations majeures qui sont en train de s’opérer au niveau de ce pan de l’industrie marocaine, observe La Vie Éco dans sa livraison hebdomadaire.

La première transformation concerne la durabilité, une mutation que le Maroc a déjà entamée, selon le ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, en marge d’une journée de réflexion sur le développement et l’avenir du secteur. A cela s’ajoute une clientèle qui exige de plus en plus le respect des normes sociales.

Autre transformation citée par le ministre de tutelle dans les colonnes de l’hebdomadaire: la proximité, qui se veut une opportunité pour le Maroc en termes de compétitivité et de création d’emplois. Pour étayer son propos, il livre plusieurs chiffres, notamment le niveau record atteint par les exportations du secteur (+33% à fin avril 2022 par rapport à 2021).

D’après une récente note de conjoncture publiée par la DEPF, qui relève du ministère de l’économie et des finances, les exportations du secteur de textile et cuir ont connu un bond de 33,6%, devançant ainsi les secteurs de l’automobile (+12,9%), de l’industrie alimentaire (+26,5%), de l’aéronautique (+64,1%) et de l’électronique et électricité (+19,1%).

A fin avril 2022, les exportations du secteur ont atteint 14,5 milliards de dirhams, dépassant ainsi les exportations réalisées durant la même période depuis l’année 2018. Cette évolution est attribuable à la hausse des ventes des principaux segments de ce secteur: les vêtements confectionnés (+37,6%), les articles de bonneterie (+29,7%) et les chaussures (+28%).

Pour rappel, le textile marocain représente actuellement plus de 1800 entreprises et pas moins de 200 000 emplois, soit 22% de l’emploi industriel du Maroc. Malgré les mutations profondes au niveau mondial, le secteur s’est démarqué grâce à un savoir-faire et une proximité géographique.

Cette situation confère des avantages solides au textile marocain en termes de flexibilité et de durabilité. Encore faut-il saisir les différentes opportunités offertes par les mutations en cours, et de se transformer pour répondre aux attentes environnementales et sociales du marché, estiment des experts consultés par l’hebdomadaire.