Kioque360. Taqa Morocco et ONEE ont signé les contrats relatifs à la rénovation des unités 1 à 4 de la Centrale thermique de Jorf Lasfar et à l’extension de la période de leur exploitation.

Le partenariat entre Taqa Morocco et l’ONEE franchit un nouveau cap. En effet, les deux parties ont signé les contrats relatifs à la rénovation des unités 1 à 4 de la Centrale thermique de Jorf Lasfar et à l’extension de la période de leur exploitation, rapporte le quotidien Aujourd’hui le Maroc daté du 27 janvier.

« Cette signature intervient dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action du MEFRA, en concertation avec les départements de tutelle concernés, avec pour objectif la restructuration de certains établissements et entreprises publics à travers la refonte de leur modèle économique et le rétablissement de leur viabilité financière», expliquent les deux partenaires en soulignant que l'objectif est aussi de promouvoir le renforcement du recours aux partenariats public-privé, notamment dans le secteur de l’énergie.

Ceci permettra aux investisseurs d’avoir une meilleure visibilité à moyen et à long termes en matière d’investissement dans ce secteur. Cette opération fait coïncider le terme de ce contrat avec celui des unités 5-6 et permet de moderniser et de développer la Centrale via un investissement global dépassant 500 millions de dollars, dont un ticket d’entrée de 1,5 milliard de dirhams à verser dans l’immédiat, comme il permet de valoriser l’infrastructure de base de la centrale en évitant des investissements additionnels coûteux, favorisant ainsi une réduction des coûts de production.

Cet accord contribue de même à la consolidation des capacités de production mobilisées par l’ONEE et à la sécurisation de la fourniture de l’énergie électrique dans des conditions favorables en termes de coût et de qualité de service. Ce nouveau contrat vient couronner une série de négociations entre l’Office et son partenaire Taqa Morocco. Notons que le contrat d’achat des unités du Jorf Lasfar 1-4, conclu initialement en 1997, avait permis au Maroc de renforcer sa capacité de production et d’approvisionnement en énergie électrique.