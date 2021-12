© Copyright : DR

Avec plus de 56.000 habitants intramuros et plus de 85.000 autour de la grande couronne, la ville de Tamesna connaît une véritable dynamique. Ainsi, le Groupe Al Omrane et ses partenaires ont organisé, le 25 décembre, le Forum de convergence de la ville pour enclencher une réflexion sur le plan d’aménagement, comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 28 décembre.

Autour de la table, les acteurs institutionnels, opérationnels et ceux de la société civile qui se sont intéressés aux moyens de renforcer le volet économique et l’investissement, l’habitat et les équipements, la gouvernance et la mobilité. Pour le Groupe Al Omrane, «l’originalité de cette approche participative permet de mieux répondre au développement de la ville en l’adossant aux véritables besoins des populations et en leur donnant l’occasion de se l’approprier».

Présente à cette rencontre, Laila Moulat, vice-présidente de la Région, s’est notamment engagée à apporter des solutions structurantes pour toute la zone, comme l’indique le journal. «La zone industrielle située à l’entrée de la ville qui fait partie de 250 hectares déjà programmés par le plan d’aménagement à côté de la future Cité des métiers et des compétences (CMC), accueille déjà une quarantaine de lots industriels dont 3 destinés à des équipements d’accompagnement, à savoir un équipement d’intérêt général, une mosquée et une gare routière», explique le Groupe Al Omrane. D’une importance stratégique, cette zone constitue un projet structurant, contribuant notamment à la croissance en matière d’investissement de la région Rabat-Kenitra en générant 363,24 millions de dirhams et 1.700 emplois créés.

A l’issue de cette rencontre, les différents propositions émises seront étudiées, voire intégrées.