Le groupe Holmarcom, CIH Bank, Qatar International Islamic Bank (QIIB) et Qatar Islamic Insurance Company (QIIC) opèrent désormais ensemble dans l'assurance Takaful au Maroc. Les deux groupes qataris et CIH Bank ont pris une participation dans la compagnie d'assurance d'Holmarcom, Takafulia Assurances.

Holmarcom Insurance Activities (HIA), le Crédit Immobilier et Hôtelier (CIH Bank), Qatar International Islamic Bank (QIIB) et Qatar Islamic Insurance Company (QIIC) ont procédé, le 31 mai 2022, à la signature d'un protocole d'accord pour une prise de participation dans le capital de la compagnie d’assurance participative Takafulia Assurances, dont le capital est détenu actuellement à 100% par HIA, annonce la compagnie d'assurance dans un communiqué.

Ce nouveau partenariat, dont la finalisation est soumise aux approbations et autorisations nécessaires auprès des autorités compétentes, aboutira à une répartition du capital de la compagnie Takafulia Assurances entre les partenaires selon les proportions suivantes: 60% pour HIA, 20% pour CIH Bank, 10% pour QIIB et 10% pour QIIC.

Le protocole d’accord a été signé à Casablanca par Mohamed Hassan Bensalah, président du conseil d’administration d'AtlantaSanad, Lotfi Sekkat, président de CIH Bank, Abdulbasit Ahmed al-Shaibei, représentant la QIIB, et Ali Ibrahim al-Abdul Ghani, représentant la QIIC.

L'objet de ce partenariat est de bénéficier de l’expertise de chacun des partenaires, tant sur le plan national que sur le plan international, et de développer des synergies à forte valeur ajoutée, explique ce même communiqué.

Ce partenariat permettra, par ailleurs, d’apporter une offre complète et diversifiée en assurance Takaful, qui sera distribuée à travers différents partenaires, notamment Umnia Bank, banque participative issue d’un partenariat entre CIH Bank, QIIB et la Caisse de dépôt et de gestion (CDG).

Agrée par l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS), Holmarcom avait annoncé en février dernier la création de Takafulia Assurances, à travers sa filiale HIA.