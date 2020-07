© Copyright : DR

Kiosque360. Face à la crise sanitaire qui impacte le secteur, les opérateurs misent sur la flexibilité et l’inclusivité pour tirer leur épingle du jeu dans l’après-Covid.

La crise sanitaire a eu un impact conséquent sur tous les secteurs et, pour résister, les directeurs de la Supply chain ont dû trouver des voies et moyens pour renforcer leur résilience. C’est ce que nous apprend Aujourd’hui Le Maroc qui revient, dans son édition du 28 juillet, sur un récent webinaire s’inscrivant dans le cycle des «Webconferences by Logismed». Le journal souligne que l’objectif était de mettre en avant l’agilité de la chaîne d’approvisionnement et son inclusivité face à la double incertitude de l’offre et de la demande. On apprend que les opérateurs ont vécu les chocs à des degrés variés du fait que certaines branches d’activité ont été fortement sollicitées, alors que d’autres se sont retrouvées à l’arrêt.

Notons qu’au niveau du secteur pharmaceutique, où la tendance était instable, la demande a explosé aux premiers jours de la crise sanitaire. Aujourd’hui Le Maroc indique ainsi que les professionnels ont observé une ruée sur les stocks d’un certain type de médicaments, notamment ceux prescrits dans le cadre des maladies chroniques. Cependant, une baisse a commencé à se confirmer aux mois d’avril et mai, notamment à cause de l’absence de prescription, du fait que l’activité des médecins était limitée en cette période.

Le quotidien souligne aussi qu’en ce qui concerne le secteur de l’emballage, la demande a été nuancée en fonction des sous-activités au niveau industriel et qu’il ressort que la branche «fruits et légumes» a pu tirer son épingle du jeu en maintenant le rythme de production. Toutefois, la demande s’est lissée dans les mois qui ont suivi le déclenchement de la crise sanitaire, apprend-on également.

Cette tendance est confirmée au niveau de l’industrie automobile et céramique, dont l’activité a été fortement impactée par la crise sanitaire. Soulignons aussi que le secteur de la grande consommation a affiché des cadences diversifiées. Aujourd’hui Le Maroc fait remarquer qu’après la panique des consommateurs à la veille de la crise sanitaire, la tendance a été moins importante durant le confinement pour reprendre d’un cran après Aïd El-Fitr. Le quotidien indique que tous les circuits ont fait preuve de flexibilité et d’inclusivité du fait que l’ensemble des chaînes et modèles de management ont évolué vers une haute fréquence et que les opérateurs entendent capitaliser sur cette dynamique pour l’après-Covid.