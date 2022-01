© Copyright : DR

Le nombre de M-wallets progresse, et ce sont les établissement de paiement qui s’accaparent la plus grande part du marché. En effet, sur les 2,44 millions de comptes ouverts au Maroc, pas moins de 2,14 millions l’ont été dans des établissements de paiement, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 10 janvier. En d’autres termes, les établissements bancaires n’ont pas la cote.

Au vu du succès grandissant des établissement de paiement, les opérateurs étrangers s’intéressent au marché national. C’est notamment le cas de l’Egyptien Tpay mobile. Cette plateforme de paiement mobile à service complet permet aux fournisseurs de services numériques locaux et mondiaux de toucher les consommateurs du Moyen-Orient, d’Afrique et de Turquie. Elle est majoritairement détenue par Helios, fonds d’investissement londonien qui, pour rappel, a acquis 35% des parts de BIM et une part majoritaire au sein du groupe marocain T2S, leader de la distribution de matériel médical au Maroc et en Afrique francophone.

En quelques chiffres, les M-wallets, ce sont 2,44 millions de comptes enregistrés en décembre 2020 contre 700.000 en janvier 2020 et un stock de 2,66 millions en 2020 contre 491.545 en 2019, d’après le rapport annuel sur «les infrastructures des marchés financiers et les moyens de paiement, leur surveillance et l’inclusion financière» de Bank Al-Maghrib. Le paiement mobile M-wallet a porté sur 1,4 million d'opérations en 2020, soit un montant de 443 millions de dirhams.

En volume, 51% des échanges ont été effectués par des M-wallets émis par des établissements de paiement et 49% par des M-wallets adossés à des comptes bancaires. En valeur, 35% des transactions ont été réalisées par les M-wallets des établissements de paiement et 65% par les M-wallets émis par les banques.